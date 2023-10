Oftalmologista Goiânia – Glaucoma o ladrão silencioso da visão

Glaucoma é uma doença ocular em que ocorre um dano lento e progressivo no nervo óptico, levando a uma cegueira irreversível que, no entanto, pode ser prevenida.

É uma doença silenciosa, a maioria das pessoas com glaucoma não sentem dor nos olhos e perda visual na fase inicial, por isso é considerado o “ladrão silencioso da visão”.

Por isso é importante fazer consultas oftalmológicas anuais para a detecção da doença na fase inicial. Saber os fatores de riscos também é essencial para se prevenir, são eles: pressão intraocular elevada, histórico familiar (parentes de 1º e 2º grau), idade acima de 45 anos, diabetes, alto grau de miopia e afrodescendência.

Com o tratamento do glaucoma é possível evitar a progressão da doença e, consequentemente, preservar a visão. O uso de colírios ou aplicação de laser nos estágios iniciais e a cirurgia nos casos avançados, são os principais tratamentos.

Preserve sua visão, faça consulta regulares com o oftalmologista.

Dra Gabriela Ventura Bariani

Oftalmologista em Goiânia

CRM-GO 22281/RQE 14862

