Oftalmologia Goiânia – A catarata pode voltar?

Essa é uma pergunta muito comum no consultório, e a boa notícia é: não, a catarata não volta!!

A catarata faz parte do processo natural do envelhecimento… o cristalino vai perdendo a transparência com o passar dos anos e se torna opaco, bloqueando a passagem da luz, causando prejuízo à qualidade visual.

A cirurgia de catarata (facectomia) é a substituição do cristalino opaco por uma lente intraocular transparente permanente que permitirá a passagem da luz, melhorando a qualidade visual.

Dra Gabriela Ventura Bariani

Oftalmologista em Goiânia

CRM-GO 22281/RQE 14862

Núcleo de Medicina Ocular

Endereço: Av. Eng. Eurico Viana, N° 217, Setor Alto da Glória, Goiânia, Goiás.

Telefone: (62) 3998-4400

Whatsapp: (62) 99934-5510

Totum Saúde

Endereço: Avenida T-2, N° 435 – St. Bueno, Goiânia, Goiás.

Telefone: (62) 3252-6800 / 3252 6881

Whatsapp: (62) 99934-5510

Acesse nosso site: https://dragabrielabarianibelem.com.br/

Atendimento:

Particular

Ipasgo

Imas

Vivacom

Amil

Affego

Dra Gabriela Bariani Belem, Oftalmologista Goiânia, Oftalmologista Dra. Gabriela Goiânia, Oftalmologista Goiânia, Médico Oftalmologista Goiânia, Oftalmologista Aparecida de Goiânia, Oftalmologia Goiânia, Oftalmologia Aparecida de Goiânia, Oftalmologista Goiás, Oftalmologia Goiás, Exame de miopia Goiânia, Exame de astigmatismo Goiânia, Tratamento de Astigmatismo Goiânia, Tratamento de catarata Goiânia, Tratamento de Glaucoma Goiânia, Tratamento de conjutivite Goiânia, Tratamento de pterígio Goiânia, Tratamento de ceratocone Goiânia, Exames para Lentes de Contato Goiânia, Teste do Olhinho Goiânia, Exame de vista Goiânia, Consulta oftalmológica Goiânia, Oftalmologista Ipasgo, Oftalmologista Imas, Oftalmologista Vivacom, Cirurgia refrativa Goiânia, Cirurgia catarata Goiânia