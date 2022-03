Obesidade pode causar Apneia Obstrutiva do Sono?

A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) se caracteriza por paradas recorrentes da respiração durante o sono causada pelo colapso parcial ou total das vias aéreas superiores. Uma das principais causas da apneia é a obesidade, com o aumento da gordura no pescoço, bem como o aumento das amígdalas e adenoide, alterações anatômicas das vias aéreas e da estrutura craniofacial e perda do tônus neuromuscular.

Os principais sintomas são a sonolência excessiva diurna, inúmeros despertares durante o sono, roncos, dor de cabeça pela manhã, irritabilidade, fadiga, déficit de atenção, comprometimento na memória e no humor, entre outros.

Tal condição, leva à queda dos níveis de oxigênio no sangue e aumento do batimento cardíaco e da pressão arterial favorecendo o desenvolvimento das doenças do coração e vasos como hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio e derrame cerebral.

O diagnóstico da apneia é clínico e confirmado pelo exame de polissonografia, que revela o número de eventos respiratórios, se leve, moderado ou acentuado.

Se você está acima do peso, ronca ou apresenta alguns dos sintomas descrito agende sua avaliação com um médico especialista em sono!

