O que é a Doença de Peyronie?

A Doença de Peyronie é um problema caracterizado por uma anomalia no pênis que compromete a elasticidade, forma e inclinação do órgão genital, causando deformidade, dor leve a moderada e dificuldade erétil e de penetração durante as relações sexuais.

Mais recorrente em homens acima dos 40 anos, a Doença de Peyronie tem como sintomas distorções na forma e inclinação do pênis, dificuldade de ereção e, principalmente, a presença de nódulo, palpável ou não, associado à dor e curvatura (para baixo, para cima ou para o lado) durante a ereção.

Quanto às causas, não é possível afirmar que se trata de uma doença de caráter hereditário, contudo, alguns fatores podem influenciar no seu surgimento, como:

Microtraumas e fraturas no pênis ereto;

Fibrose;

Doenças metabólicas e/ou autoimunes (como por exemplo a Diabetes Mellitus);

Alterações na anatomia do órgão genital.

O tratamento da Doença de Peyronie inicialmente consiste no acompanhamento do caso, pois cerca de 20% dos pacientes têm uma melhora espontânea. Caso o problema persista, podem ser receitados medicamentos que atuam no metabolismo das células produtoras da fibrose.

Por fim, se o paciente ainda não apresentar melhora após 2 anos de tratamento, ele é encaminhado para cirurgia para corrigir a curvatura do pênis, o que pode ser feito através de diferentes técnicas. Em 90% dos casos a intervenção cirúrgica é bem-sucedida, restaurando o bem-estar e autoestima do paciente.

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

