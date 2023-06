Nutrólogia Goiânia – O que é sarcopenia e qual o tratamento?

A Sarcopenia é uma síndrome que tem como característica principal a perda progressiva da massa e força muscular. Com o passar do tempo, isso pode comprometer o desempenho físico do paciente, causando perda progressiva de força e dificuldade de locomoção, complicando tarefas rotineiras e diminuindo sua qualidade de vida.

Os indivíduos mais atingidos pela Sarcopenia são os idosos, mas ela também pode acometer pessoas em outras fases da vida, especialmente as obesas, e suas causas estão relacionadas a diferentes fatores, como:

Perda de massa muscular;

Hábitos alimentares inadequados;

Falta de suplementação adequada de macronutrientes, de vitaminas e minerais;

Sedentarismo;

Doenças crônicas;

Desequilíbrio hormonal.

O tratamento da Sarcopenia consiste na prática regular de exercícios físicos em especial a musculação e, principalmente, que mantenha uma alimentação rica em fonte de proteína, como:

Leite e seus derivados (queijos e iogurtes);

Frango, peixes e carne vermelha;

Ovos;

Soja;

Quinoa;

Aveia;

Chia;

Tofu;

Feijão.

Para garantir que as necessidades nutricionais sejam atendidas, é fundamental consultar um especialista em nutrologia!

Dr. Jacob Facuri Neto

CRM-GO 20084

Médico – Nutrologia, Medicina Funcional Integrativa e Clínica Médica

-Especialização em Nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia);

-Especialização em Medicina Funcional Integrativa pela ABMFI (Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa);

-Especialização em Clínica Médica pela SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).

Para agendamento:

Whatsapp: (62) 99645-6500

Acesse nosso site: https://drjacobfacuri.com.br

Atendimentos:

Vue Clinique – Órion Business

Av. Portugal, 1148, Setor Marista, Sala 3702 B, Goiânia, Go.

Hospital Jacob Facuri

Rua 8, N° 657, St. Central, Goiânia, Go.

Dr Jacob Facuri, Goiânia, Goiás, Hipertrofia Goiânia, Implantes hormonais Goiânia, Implantes não hormonais Goiânia, Imprensa, Medicina Funcional Goiânia, Medicina Integrativa Goiânia, Notícias, Nutrologia Goiânia, Nutrólogo Goiânia, Reposição hormonal Goiânia, Reposição testosterona Goiânia, Saúde, Tratamento colesterol Goiânia, Tratamento de TPM Goiânia, Tratamento diabetes Goiânia, Tratamento doenças metabólicas Goiânia, Tratamento endometriose Goiânia, Tratamento menopausa Goiânia,