Nutrologia Goiânia – Janela de oportunidade da reposição hormonal na menopausa

Você já ouviu falar da janela de oportunidade da reposição hormonal? Conheça esse conceito e entenda a sua relevância para a saúde e bem-estar feminino!

Por volta dos 40 – 50 anos, muitas mulheres começam a experienciar sintomas de declínio hormonal. Nesse período, muitas estão em peri-menopausa ou acabaram de entrar na menopausa, onde se inicia a famosa janela de oportunidade de reposição hormonal.

Assim, o início da terapia de reposição hormonal logo após o início da menopausa (e as vezes já na peri-menopausa) garante mais benefícios, já o início tardio da terapia de reposição hormonal pode trazer alguns riscos, como efeitos cardiovasculares e neurológicos adversos. Dessa forma, o risco-beneficio deve ser muito bem avaliado pelo médico prescritor.

Entre os benefícios de aproveitar a reposição hormonal na janela de oportunidade, podemos citar:

Fortalecimento dos ossos;

Melhora da disposição e da libido;

Distribuição de gordura;

Ajuste do apetite;

Diminuição no risco de doenças crônico-degenerativas, inclusive as doenças cardiovasculares;

Diminuição das ondas de calor;

Melhora na qualidade do sono.

Para que a reposição hormonal seja feita corretamente, de forma a garantir esses benefícios, é fundamental contar com um apoio de um médico capacitado, que poderá indicar a dosagem adequada, os hormônios ideais e a melhor via de administração de acordo com suas características individuais.

Dr. Jacob Facuri Neto

CRM-GO 20084

Médico – Nutrologia, Medicina Funcional Integrativa e Clínica Médica

-Especialização em Nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia);

-Especialização em Medicina Funcional Integrativa pela ABMFI (Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa);

-Especialização em Clínica Médica pela SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).

