Nutrologia Goiânia – FODMAPs: como evitar possíveis desconfortos na digestão

Você já ouviu falar do termo FODMAP? Essa sigla em inglês significa Oligossacarídeos, Dissacarídeos, Monossacarídeos e Polióis fermentáveis, e é usada para se referir aos tipos específicos de carboidratos que são lentamente absorvidos, causando desconfortos na digestão. E muitas vezes são alimentos que de um modo geral são considerados saudáveis mas que em certos organismos gera um excesso de fermentação intestinal.

O consumo excessivo de alimentos desse grupo leva a uma maior produção de gases, além de causar inchaço e sensibilidade visceral. Entre os alimentos com altos teor de FODMAP estão frutas com excesso de glicose, alimentos com polióis de açúcar, lactoses e galactooligossacarídeos (como feijão, grão de bico, lentilha e outros).

Assim, para evitar problemas na digestão, pode ser indicado uma dieta baixa em FODMAP, a fim de controlar os sintomas e identificar os desencadeadores alimentares específicos. Na primeira fase dessa reeducação alimentar, os pacientes devem reduzir os alimentos ricos em FODMAP na dieta. Na segunda fase, alimentos com FODMAP voltam a ser introduzidos para que se possa determinar o tipo e quantidade que podem ser tolerados antes de sentir sintomas, descobrindo quais são os alimentos desencadeadores de desconforto. Na última etapa, os FODMAPs são reintroduzidos, de acordo com a tolerância do paciente. Mas tudo de forma bastante individualizada.

Consulte hoje mesmo um especialista em nutrologia para saber mais sobre a os FODMAPs e se livrar de vez desses sintomas gastrointestinais!

Dr. Jacob Facuri Neto

CRM-GO 20084

Médico – Nutrologia, Medicina Funcional Integrativa e Clínica Médica

-Especialização em Nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia);

-Especialização em Medicina Funcional Integrativa pela ABMFI (Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa);

-Especialização em Clínica Médica pela SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).

