Novo Posto da Polícia Federal no Vapt Vupt Anashopping de Anápolis Oferece Emissão de até 180 Passaportes por Dia

A unidade do Vapt Vupt Anashopping, situada em Anápolis, inaugurou um posto da Polícia Federal dedicado à emissão de passaportes para os moradores da cidade e da região. A cerimônia de abertura aconteceu nas instalações do Vapt Vupt Anápolis e contou com a presença de diversas autoridades estaduais e da Superintendência Regional da Polícia Federal de Goiás. O novo posto tem a capacidade de emitir aproximadamente 180 passaportes diariamente.

Lilianne Lima de Sousa, superintendente de Gestão do Atendimento ao Cidadão, participou do evento de inauguração e enfatizou a relevância desse serviço para a cidade. Ela ressaltou que “Anápolis é o maior polo industrial do Estado e, em função disso, existem muitas demandas de comércio exterior no município, o que leva a um aumento da procura pelo serviço na região. Trata-se de um pedido antigo da população e essa gestão entendeu isso e ampliamos nossa rede de atendimento para que os cidadãos pudessem ter mais essa facilidade em nossa unidade.”

Vale destacar que os passaportes de emergência continuarão sendo emitidos exclusivamente na unidade Bougainville. Para solicitar o passaporte, seja para obter um novo documento ou renová-lo, os cidadãos devem acessar o site da Polícia Federal (www.gov.br/pf/pt-br), preencher a solicitação e efetuar o pagamento da guia de recolhimento, cujo valor varia de R$ 257,25 a R$ 514,50.

Após o pagamento da guia, o usuário deverá retornar ao portal para agendar a emissão do documento em uma das unidades Vapt Vupt que oferecem o serviço. Todo o processo é coordenado pela Polícia Federal, sendo que apenas o atendimento para a emissão, incluindo a coleta de biometria e documentos, ocorre nas unidades Vapt Vupt.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas personalidades, como o deputado estadual Amilton Filho, a superintendente da Polícia Federal em Goiás (SRPF/GO), Marcela Rodrigues de Siqueira, o chefe da Delegacia da Polícia Federal em Anápolis, Eduardo Maneta, o chefe da divisão de Passaporte da SRPF/GO, Marcos Renato da Silva Lima, o delegado-regional executivo da SRPF/GO, Raul Alexandre Marques, a delegada da PF, Rafaela Profírio Jardim, o corregedor da SRPF, Ricardo Duarte, e o chefe-substituto da Divisão de Passaporte da PF, Henrique Silveira Rosa.