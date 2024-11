Novembro Azul: Homem também se cuida! Deixe o preconceito de lado!

Novembro Azul é um mês de conscientização que lembra aos homens a importância de cuidar da saúde e deixar o preconceito de lado, especialmente em relação ao exame de toque retal. Infelizmente, muitos ainda evitam esse exame por conta de tabus e desinformação, porém ele é uma das ferramentas mais eficazes de detectar o câncer de próstata precocemente.

O exame de toque retal possibilita detectar alterações na próstata sugestivas de câncer, muito antes de ocorrer alterações do PSA (exame de sangue). A combinação do exame de PSA com o toque retal é essencial para uma avaliação mais completa, aumentando em até 90% as chances de um diagnóstico precoce.

O exame de toque retal é um procedimento muito simples e rápido. O urologista insere o dedo indicador no canal anal do paciente e toca a próstata, que está localizada logo à frente do reto. O exame dura apenas alguns minutos e, geralmente, causa apenas um leve desconforto. A sensação é minimizada pelo uso de gel lubrificante, que facilita o deslizamento e torna o procedimento mais confortável para o paciente.

A prevenção é um ato de autocuidado, e deixar o preconceito de lado é um passo essencial para proteger a própria saúde. Em apenas alguns minutos, o exame de toque pode fazer uma grande diferença no diagnóstico precoce e na qualidade de vida do homem.

Dr. Marco Túlio Cruvinel Urologista

CRM-GO 8910 / RQE 5352

