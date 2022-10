Nova pesquisa para presidente: Bolsonaro na frente com 51,2%, e Lula com 48,8%

A nova pesquisa para presidente da república para o 2º turno das eleições foi anunciada neste domingo (16/10) pelo Instituto Veritá.

O Resultado mostra uma eleição bastante disputada entre Bolsonaro (PL) que aparece na frente de Lula (PT) – considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, seguem tecnicamente empatados.

Sobre a Pesquisa Espontânea

Na pesquisa de intenção de voto espontânea para presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (22) aparece na frente com 47,3% e Lula (13) com 44,9%, ausentes 6,5%, brancos e nulos, 1,4%. Se considerar apenas os votos válidos, Jair Bolsonaro soma 51,3% e Lula, 48,7%.

Sobre a Pesquisa Estimulada

Na pesquisa de intenção de voto estimulada para presidente do Brasil, Bolsonaro (22) aparece na frente com 51,2% dos votos totais, e Lula (13) com 48,8%.

Confira PDF com o levantamento completo do Instituto Veritá aqui.

Levantamento do Instituto Veritá

Levando em consideração que as eleições já acontecem no dia 30 de outubro, a pesquisa quis saber se o eleitor já sabe em quem irá votar ou se ainda está indeciso e até se já escolheu o seu candidato, mas pode mudar de ideia. Neste levantamento, 4,3% declararam estar indecisos, 93,5% já tem certeza em quem votar e 2,2% já tem um candidato, mas pode mudar o seu voto.

O levantamento foi feito entre os dias 11 e 15 de outubro, com 5.528 eleitores de 219 municípios das 27 unidades federativas, por iniciativa própria do Instituto. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 04850/2022 e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A coleta foi auto ponderada por regiões e unidades da federação. Após a coleta foi realizado ponderação para atribuir o peso correto a cada entrevista realizada de acordo com a sua representatividade. A ponderação neste caso foi feita com base nos percentuais por sexo, faixa etária e escolaridade. Este processo é necessário para a amostra represente fielmente a população estudada.

Comportamento dos Eleitores

A pesquisa ouviu eleitores de todo o país e é interessante observar o perfil dos eleitores. No levantamento espontâneo, Jair Bolsonaro recebeu a maioria dos votos masculinos (52,1%), enquanto Lula recebeu a maioria dos votos femininos (47,08%). Entre os jovens de 16 a 24 anos, Bolsonaro teve 39,4% dos votos e Lula 49,2% e entre os eleitores acima de 60 anos, Bolsonaro teve 48,4% e Lula, 43,0%.

Já na pesquisa estimulada, Jair Bolsonaro continuou a ser a preferência dos eleitores masculinos (53,6%) e Lula do feminino (49,4%). Entre os jovens de 16 a 24 anos, Jair Bolsonaro soma 42,7% e Lula, 53,1%. Entre os eleitores idosos, Bolsonaro tem 49,9% e Lula, 43,5%.

Em relação a escolaridade dos eleitores, tanto na pesquisa espontânea quanto na estimulada, Bolsonaro tem o maior eleitorado entre o público com ensino médio incompleto ou completo (segundo grau), com 51,1% na espontânea e 52,4% na estimulada. Já o candidato Lula, tem o maior eleitorado entre o público que tem até o fundamental completo (8 série/9ª ano), sendo 47,4% na pesquisa espontânea e 43,2% na estimulada.

Sobre a religião dos eleitores ouvidos pela pesquisa, tanto na espontânea quanto na estimulada, Jair Bolsonaro tem a maioria dos votos entre os evangélicos, (58,7% e 60,8%, respectivamente). Lula tem a maioria dos votos entre os eleitores que se declararam sem religião, tanto na espontânea quanto na estimulada (60,0% e 61,1%, respectivamente).

Quando se fala em cor ou raça dos eleitores, Bolsonaro é a preferência dos eleitores amarelos, 57,1% tanto na espontânea quanto na estimulada. Já Lula, recebe a maioria dos votos dos eleitores negros, 51,0% e 54,7%, na espontânea e estimulada, respectivamente. Outra diferença entre os eleitores dos dois candidatos está na renda. A maioria dos eleitores de Bolsonaro tem renda de dois salários (R$ 2.424,00) a cinco salários mínimos (R$ 6.060,00). Lula se destaca entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos (R$ 2.424,00).

REGISTRO DA PESQUISA

Registro/TSE: BR-04850/2022

Abrangência: Brasil

Período: 11 a 15/10/2022

Amostra: 5528 eleitores

Margem de erro: 2,0 pontos percentuais

Realização: INSTITUTO VERITA LTDA – EPP

Contratante: Iniciativa própria do Instituto

1º turno das eleições

No Primeiro turno, o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Bolsonaro (PL) obtiveram, respectivamente, 48,43 (57.259.504 votos) e 43,20% (51.072.345) dos votos válidos, onde compareceram 79,05% (123.682.372) e abstiveram 20,95% (32.770.982).