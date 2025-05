5/5 - (1 voto)

A descoberta de um nódulo na tireoide gera dúvidas e ansiedade. O que fazer? O exame mais indicado para esclarecer é a PAAF — Punção Aspirativa por Agulha Fina —, considerado o método mais confiável para diferenciar entre nódulos benignos e malignos.

Realizado com auxílio de ultrassom, o procedimento retira uma pequena amostra de tecido da tireoide com uma agulha delicada. Simples e seguro, a punção normalmente não precisa de anestesia e tem rápido tempo de recuperação.

A maioria dos nódulos não representa risco, mas a confirmação só é possível por meio do exame. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhores as chances de um tratamento eficaz.

O Jornal Opinião Goiás acompanha com atenção os temas de saúde pública, reforçando a importância da PAAF no diagnóstico de doenças da tireoide no estado.

