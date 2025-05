Avalie o Post post

Apesar de ser um dos métodos contraceptivos mais usados no mundo, o anticoncepcional ainda gera dúvidas — especialmente quando o assunto é fertilidade.

Afinal, parar de tomar a pílula pode dificultar a gravidez? A resposta é clara: não. O anticoncepcional não provoca infertilidade.

A função do medicamento é temporária: ele interrompe a ovulação e dificulta a fixação de um embrião no útero. Com a suspensão do uso, o corpo precisa de um tempo para reativar seu funcionamento natural.

Esse período de adaptação pode levar algumas semanas ou até alguns meses, mas não significa que houve perda da fertilidade.

Segundo o Jornal Opinião Goiás, o ideal é conversar com o ginecologista para avaliar o melhor momento para interromper a pílula e planejar a gravidez.

Análise editorial: O medo infundado sobre anticoncepcionais e fertilidade reforça a importância de campanhas de educação em saúde. Informação confiável é a base para decisões conscientes sobre o futuro reprodutivo da mulher.

