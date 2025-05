Avalie o Post post

Ao realizar um exame de rotina, muitas pessoas se surpreendem com a descoberta de um nódulo na tireoide. Mas calma: isso é comum, especialmente em mulheres acima dos 50 anos, e na maioria dos casos não representa perigo.

O que define a gravidade é a análise do nódulo — e o melhor exame para isso é a Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF).

📌 Indicações da punção:



• Nódulo maior que 1 cm

• Presença de alterações no ultrassom

• Histórico familiar ou fatores de risco

Com a coleta de células diretamente do nódulo, os médicos conseguem avaliar se há sinal de malignidade. Isso permite tratar precocemente e aumentar as chances de cura.

O Jornal Opinião Goiás reforça a importância do acompanhamento médico periódico e da prevenção como aliadas na saúde da tireoide e no combate ao câncer.

