Multimed Ocupacional em Goiânia: Qual é a diferença entre doença do trabalho e doença ocupacional?

Multimed Ocupacional – As doenças do trabalho e as doenças ocupacionais são frequentemente confundidas, mas possuem definições distintas nos âmbitos legal e médico.

A doença do trabalho é aquela que surge ou é desencadeada devido a condições especiais do ambiente de trabalho e está diretamente relacionada a ele. Por exemplo, um trabalhador que desenvolve problemas respiratórios devido à exposição a poeira específica no trabalho pode estar enfrentando uma doença do trabalho.

Por outro lado, a doença ocupacional é bem conhecida pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Ela é causada pelas características intrínsecas da atividade desempenhada pelo trabalhador. Um exemplo clássico é a asbestose, uma cicatrização pulmonar generalizada causada pela inalação de poeira de amianto, ou a perda auditiva induzida por ruído (PAIR), comum em ambientes barulhentos.

Empresas devem implementar medidas de controle ambiental e fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para controlar esses riscos. Diferenciar essas doenças é crucial para garantir o cumprimento das normas de segurança e saúde.

