Dr João Batista Pinto Goiânia – Vamos falar sobre puerpério?

O puerpério, também conhecido como resguardo ou quarentena, é a fase pós-parto em que a mulher passa por diversas mudanças físicas e emocionais. Esse período começa logo após a saída da placenta, durante o parto, e dura entre 45 e 60 dias, até que os órgãos reprodutivos da mãe retornem ao estado pré-gravídico.

Durante este período, ocorrem várias mudanças para preparar o corpo para a amamentação:

Barriga inchada: Após o nascimento do bebê, é comum que o abdômen continue inchado por um tempo, já que o útero volta ao normal aos poucos.

Flacidez: A pele da barriga pode mudar após esticar para acomodar o crescimento do bebê.

Sangramento vaginal: A liberação de sangue pela vagina ocorre porque o corpo expele os restos de placenta e secreções do útero durante a recuperação do parto. O sangramento costuma ser mais intenso nos primeiros dias e diminui com o tempo. No entanto, se ele persistir e apresentar mau cheiro e coloração mais clara, é importante conversar com o médico para avaliar se há alguma infecção.

Cólicas: São causadas pelas contrações uterinas, um processo normal pelo qual o útero passa para voltar ao normal após a gestação. A dor pode ser mais intensa durante a amamentação porque a ocitocina, liberada durante a atividade, é um dos hormônios que estimula essas contrações.

Mamas endurecidas: São causadas pela produção de leite que ocorre após o parto. Costumam ficar mais leves após amamentar e se enchem de novo na hora de alimentar o bebê.

O puerpério é uma fase em que a mulher passa por profundas mudanças físicas e emocionais, sentindo-se especialmente vulnerável. Cuide-se e respeite esse período tão importante para sua recuperação!

