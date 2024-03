Modernização da Ceasa de Goiânia impulsiona o Comércio de Hortifrúti: Governador lança projeto em parceria com Sebrae

O Governo de Goiás, em colaboração com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está lançando um ambicioso projeto para revitalizar as Centrais de Abastecimento (Ceasa) em Goiânia. Esta iniciativa visa fortalecer o mercado de hortaliças e frutas no estado, promovendo melhorias estruturais e operacionais essenciais. O anúncio foi feito durante um evento especial nesta segunda-feira (25/03), com a participação do governador Ronaldo Caiado e da coordenadora do Goiás Social e primeira-dama do estado, Gracinha Caiado.

“Cada vez mais, é crucial que o Estado ofereça uma infraestrutura de qualidade tanto para os produtores que comercializam na Ceasa quanto para os consumidores. Isso é fundamental para o desenvolvimento do setor”, destacou Caiado durante o evento.

A Ceasa de Goiânia, a quinta maior do país, tem agora a oportunidade de se tornar um modelo nacional com estas novas propostas.

O lançamento deste projeto coincide com a formação de um Grupo de Trabalho pelo governo, liderado pelo vice-governador Daniel Vilela, que tem como prioridade atender às demandas emergenciais, incluindo a construção de um novo estacionamento e a atualização da rede elétrica.

A pesquisa “Caminhos para o Fortalecimento da Ceasa Goiás”, conduzida ao longo de 2023, foi fundamental para mapear os fluxos comerciais dos principais produtos de hortifrúti no estado. Além disso, ela capturou as percepções das empresas que interagem com a Ceasa, identificando tanto pontos positivos quanto áreas que necessitam de melhorias.

“Não apenas um patrimônio de Goiás, mas do Brasil, a Ceasa tem a missão vital de fornecer alimentos para os cidadãos. Comercializamos produtos de praticamente todos os estados do país”, enfatizou Manoel Castro, presidente da Ceasa.

A primeira-dama Gracinha Caiado destacou a importância de ouvir concessionários e compradores para identificar oportunidades de melhoria, alinhando-se com os objetivos do programa Agro é Social, que visa aprimorar as condições para os agricultores familiares.

A Ceasa de Goiânia, recebendo cerca de 15 mil pessoas por dia, desempenha um papel crucial no mercado, movimentando bilhões de reais e toneladas de alimentos a cada ano. O estudo realizado em parceria com o Sebrae e o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás (Ifag) é o mais abrangente já feito desde a fundação das centrais em 1975.

Os especialistas recomendam uma série de melhorias estruturais e operacionais, incluindo a reorganização dos fluxos de pessoas e mercadorias, expansão do estacionamento, melhoria na segurança e medidas para reduzir a presença de atravessadores.

Com estas iniciativas, a Ceasa de Goiânia está pronta para se tornar não apenas um centro de abastecimento regional, mas um modelo de excelência para o país.