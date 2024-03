Goiás Recebe Reconhecimento Nacional por Erradicação da Febre Aftosa sem Vacinação

Follow on X

Na segunda-feira, dia 25 de março, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu a Portaria nº 665, reconhecendo Goiás como um estado livre da febre aftosa sem a necessidade de vacinação. Essa distinção, concedida a um total de 17 unidades federativas, representa um marco significativo no setor agropecuário brasileiro.

Junto com Goiás, outros estados que receberam o reconhecimento incluem Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins, além do Distrito Federal.

A portaria estabelece restrições quanto ao armazenamento, comercialização e uso de vacinas contra a febre aftosa nestas áreas. Também regula a movimentação de animais e produtos para e dessas unidades federativas em relação às áreas onde a vacinação ainda é praticada no país.

Essas medidas permanecerão em vigor até que a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) conceda o reconhecimento internacional de status sanitário livre de febre aftosa sem vacinação para todas as unidades do país, entrando em vigor a partir de 2 de maio.

Goiás: Um Case de Sucesso na Erradicação da Febre Aftosa sem Vacinação

José Ricardo Caixeta Ramos, presidente da Agrodefesa, destaca que o reconhecimento alcançado é resultado de décadas de colaboração entre os órgãos de defesa agropecuária e os pecuaristas. Ele ressalta que seguir as normativas estabelecidas na portaria abrirá oportunidades para a carne goiana e seus derivados nos mercados internacionais.

“Goiás sempre manteve excelentes índices de cobertura vacinal, com vários inquéritos epidemiológicos demonstrando a ausência do vírus da febre aftosa em nosso rebanho. Com base nesses resultados sólidos, decidimos, em novembro de 2022, encerrar a vacinação em nosso estado”, explica Ramos.

O Papel do Plano Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA)

O reconhecimento de Goiás e outros 16 estados, assim como o Distrito Federal, foi possível através da implementação do Plano Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA). Este plano tem como meta tornar o Brasil completamente livre da vacinação até 2026, seguindo diretrizes internacionais.

Rafael Costa Vieira, gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa, enfatiza que o reconhecimento internacional exige a suspensão da vacinação e a proibição do ingresso de animais vacinados em áreas consideradas livres da aftosa por pelo menos doze meses. Essa é a expectativa do governo federal após a validação da portaria a partir de 2 de maio.

Situação Atual e Próximos Passos

Atualmente, apenas alguns estados e partes do Brasil possuem o reconhecimento internacional de zona livre de aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Este reconhecimento é crucial para a entrada de produtos pecuários em mercados exigentes globalmente.

Em abril, será realizada a última imunização contra a febre aftosa em determinados estados, enquanto outros seguirão o calendário de vacinação em maio e novembro.

A Portaria nº 665 do Mapa pode ser acessada através deste link: Portaria nº 665