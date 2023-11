Missão do Ministério da Agricultura e Pecuária no subcontinente indiano consolida avanços no comércio bilateral

A missão oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no coração de Nova Delhi, na Índia, concluiu-se na última sexta-feira (3) com um saldo considerável de progresso e avanços estratégicos. O ministro Carlos Fávaro, liderando uma equipe técnica do ministério, encerrou sua incursão no país, relatando múltiplos ganhos no âmbito do comércio bilateral entre Brasil e Índia.

“Conseguimos abrir as portas para o mercado de avocado e, além disso, concluímos o processo de abertura para cítricos, como limão-taiti, limão siciliano, lima ácida e tangerina. Também estabelecemos um memorando de entendimento para expandir o mercado de soja, a fim de fornecer suplementos alimentares para a cadeia produtiva de leite na Índia”, declarou o ministro em meio às comemorações dos resultados alcançados.

Os avanços conquistados na Índia começaram com a participação ativa de Fávaro e da comitiva do Mapa no Seminário Internacional – Perspectivas e o Futuro da Índia e Brasil, sediado em Nova Délhi. Durante este evento, foram assinados memorandos de entendimento entre instituições dos dois países, visando a estreitar a cooperação e estimular o desenvolvimento do comércio bilateral.

O ministro também se reuniu com a ministra da Agricultura e Bem-Estar dos Produtores da Índia, Shobha Karandlaje, discutindo estratégias para a abertura de mercados em ambos os países. Neste contexto, enquanto o Brasil abre suas portas para a commodity indiana do milheto, a Índia passará a importar avocado do Brasil, reforçando os laços comerciais.

Outro destaque das tratativas foi a expansão das cotas e a redução tarifária de diversas cadeias produtivas, como aves, suínos, algodão, frutas e suco de laranja, discutidas durante o encontro com o ministro do Comércio e Indústria da Índia, Piyush Goyal.

Além das discussões estratégicas, Fávaro foi palestrante no encerramento do evento “O Diálogo sobre Transição Energética”, onde enfatizou o potencial do etanol como “combustível do futuro” e destacou a colaboração crescente do Brasil e da Índia no Fórum Global de Biocombustíveis.

Ao concluir a missão, Fávaro ressaltou a importância da participação do Mapa na feira de alimentos World Food India, destacando o engajamento do governo brasileiro em negociações que não apenas abrem portas para oportunidades comerciais, mas também geram empregos e bem-estar para o povo. “O governo está ativamente promovendo acordos e aberturas que proporcionam benefícios concretos para nosso país”, afirmou o ministro.