Ministério da Agricultura e Pecuária lança Edital para Contratação Temporária em Sanidade e Defesa Agropecuária

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) tornou público o Edital SE/Mapa Nº 5, que estabelece as diretrizes do Processo Seletivo Simplificado voltado à contratação temporária de profissionais. A iniciativa visa atender às demandas de excepcional interesse público e disponibiliza 79 vagas em diferentes áreas.

As oportunidades abrangem cargos de auxiliar e técnicos de laboratório, com contrato de até um ano, passível de prorrogação, conforme o disposto no inciso IV do parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 8.745, de 1993. Além disso, estão previstas vagas para farmacêuticos e químicos, com contratos de até 4 anos, também sujeitos a extensão. Os profissionais serão alocados em diversas localidades, incluindo Brasília/DF, Campinas/SP, Porto Alegre/RS, Pedro Leopoldo/MG, Recife/PE e Belém/PA.

Sara Martins, subsecretária de Gestão de Pessoas e de Gestão do Conhecimento (SGP), enfatiza que as vagas destinadas a farmacêuticos e químicos têm o propósito de fortalecer as atividades relacionadas ao registro de produtos de uso veterinário, agrotóxicos e bebidas no âmbito do Mapa, seguindo as diretrizes da Portaria Conjunta MGI/Mapa Nº36/2023. Por outro lado, os auxiliares e técnicos de laboratório desempenharão funções essenciais na área de diagnóstico animal dos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária do Mapa, em resposta à situação de emergência zoo sanitária de Influenza Aviária, conforme determinado pela Portaria Conjunta MGI/Mapa Nº 35/2023.

Estela Medeiros, diretora de Gestão Corporativa, destaca a importância desse processo seletivo temporário para a Secretaria de Defesa Agropecuária. Ela expressa: “Esperamos que, por meio desses contratos, possamos reduzir o acúmulo de processos relativos a agrotóxicos e produtos veterinários, além de realizar análises minuciosas das documentações para o registro automático de bebidas.”

O Processo Seletivo Simplificado será rigorosamente monitorado e fiscalizado por uma comissão designada pela Portaria SE/Mapa Nº 34 de 23 de outubro de 2023 e conduzido pela Universidade Federal de Goiás (UFG), por intermédio do Instituto Verbena/UFG.

As inscrições para o concurso estarão abertas entre 8 e 17 de novembro, com encerramento às 17h. Os interessados podem se inscrever por meio do seguinte link: www.institutoverbena.ufg.br.

Sara Martins também informa que em relação ao concurso público autorizado em maio deste ano, “informamos que o Mapa aderiu ao Concurso Nacional Unificado, cujas atividades estão em andamento”.