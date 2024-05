Medidas antidumping são estendidas a novos tipos de aço chinês pelo governo

Follow on X

O Comitê Executivo de Gestão (Gecex), da Câmara de Comércio Exterior (Camex), decidiu estender medidas antidumping para dois tipos de aços laminados a frio provenientes da China, visando conter a concorrência desleal de aço importado a preços baixos. Siderúrgicas chinesas foram descobertas alterando teores de cobre e zinco nas misturas para evitar tarifas de importação mais altas.

Entre 2013 e 2019, a Camex impôs uma sobretaxa de US$ 629,44 por tonelada desses produtos. A Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), detectou que artifícios estavam sendo usados para driblar essa medida.

Antes da tarifa antidumping, as importações dessas variedades eram praticamente inexistentes, mas aumentaram 500% nos últimos anos devido a pequenas reduções nos teores de cobre e zinco.

Após seis meses de investigação, a Secex concluiu que as importações dos aços modificados tinham o único objetivo de frustrar a medida antidumping em vigor. O governo, usando a legislação de combate à circunvenção – importações de produtos com barreiras comerciais por terceiros países –, estendeu o antidumping a esse “novo aço”.

Nos últimos meses, o governo tomou diversas medidas para reduzir a ociosidade nas siderúrgicas nacionais. Em fevereiro, a Camex restabeleceu tarifas de importação para cinco itens e, em abril, anunciou cotas de importação para 11 tipos de produtos de aço, com taxação de 25% sobre o que exceder os limites.

Com essas ações, as siderúrgicas brasileiras anunciaram planos de investir R$ 100,2 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos.