IRPF 2024: 30 milhões de brasileiros já declararam o Imposto de Renda

Com o prazo final a apenas oito dias, o número de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) entregues à Receita Federal ultrapassou os 30 milhões. No entanto, ainda faltam 13 milhões de contribuintes para acertar as contas com o Leão. Até as 16h45 de quinta-feira (23), a Receita Federal contabilizou 30.304.862 declarações, o que representa 70,5% das 43 milhões esperadas para este ano.

O período para entrega das declarações começou em 15 de março e vai até 31 de maio, às 23h59min59s. A Receita Federal explicou que a extensão do prazo visa assegurar que todos os contribuintes possam utilizar a declaração pré-preenchida, disponibilizada duas semanas após o envio dos informes de rendimentos por empregadores, planos de saúde e instituições financeiras.

Até agora, 66,7% das declarações entregues têm direito à restituição, 18,4% deverão pagar imposto, e 14,9% não terão valores a pagar ou a receber. A maioria das declarações foi realizada através do programa de computador (81,4%), seguido pelo preenchimento online (10,7%) e pelo aplicativo Meu Imposto de Renda (7,8%).

A declaração pré-preenchida foi utilizada por 40,1% dos contribuintes, permitindo baixar uma versão preliminar do documento para confirmar ou corrigir as informações. A opção pelo desconto simplificado foi a escolha de 57,2% dos declarantes.

Os contribuintes que enviaram a declaração mais cedo e estão nas listas de prioridade devem receber o primeiro lote de restituição em 31 de maio, totalizando R$ 9,5 bilhões a 5.562.065 contribuintes. A consulta já está disponível desde quinta-feira.

Desde 2019, o prazo de entrega das declarações foi alterado para ocorrer de março a maio devido à pandemia de covid-19. Em 2023, o início da entrega foi adiado para 15 de março, oferecendo mais tempo para os contribuintes se prepararem.

A antecipação do download do programa gerador da declaração para a terça-feira passada também contribuiu para o recorde de envios. A Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações este ano, superando o recorde anterior de 41.151.515. Os atrasos na entrega resultarão em multa de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido.

Entre as novidades, o limite de rendimentos que obriga a declaração aumentou de R$ 28.559,70 para R$ 30.639,90. Em 2023, a faixa de isenção foi elevada para R$ 2.640. A Lei 14.663/2023 também ajustou os limites de rendimentos isentos e de patrimônio mínimo para a declaração.