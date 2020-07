Marketing para Médicos e Profissionais da Saúde em Goiânia – Conectamos a sua marca a potenciais e novos clientes/pacientes no Google, Facebook e Instagram

Com a Agência Seu Marketing Goiânia, você conecta a sua marca a potenciais e novos clientes/pacientes no Google, Facebook e Instagram de maneira orgânica e/ou patrocinada (impulsionada – ADS) com um investimento que cabe no seu bolso a partir de 200 reais.

Investimento promocional válido para os primeiros 7 (sete) clientes até a data: 24/07/2020.

É preciso avaliar as mudanças! O mercado e comportamento dos consumidores mudaram devido a COVID-19 e estratégias precisam ser elaboradas de maneira profissional. Já pensou em atrair novos públicos, atingir novos clientes/pacientes e receber uma segunda opinião sobre o seu marketing digital médico?

Na Agência Seu marketing Goiânia sua marca será vista e lembrada. A gestão da sua marca irá trazer autoridade, reputação e audiência. Alguns dos nossos pacotes contemplam a divulgação dos posts durante 12 meses nos sites dos jornais Opinião Goiás, Folha de Goiás e Portal Dicas de Saúde (para hospitais, clínicas, médicos e profissionais da saúde) que recebem milhões de acessos de leitores de Goiânia, Região Metropolitana de Goiânia, Estado de Goiás e demais localidades brasileiras. Somos também especialistas em marketing digital médico!

Não importa se você é profissional liberal, MEI, micro, pequena, média ou grande empresa, nós temos a estratégia ideal para seu negócio. Solicite a tabela de preços dos nossos pacotes!

Devido à pandemia nosso atendimento será 100% digital com suporte disponível através do (62) 3251-1784, Whatsapp (62) 99923-1502 e e-mail comercial@seumarketinggoiania.com.br. A celebração do nosso contrato é digital, rápido, fácil e seguro.

