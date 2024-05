Lula autoriza compra de arroz estrangeiro para garantir abastecimento nacional

Na última sexta-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória que autoriza o governo federal a comprar até um milhão de toneladas de arroz estrangeiro. Essa iniciativa visa garantir o abastecimento de arroz em todo o país, afetado pelas condições climáticas adversas que atingem o Rio Grande do Sul, responsável por 70% da produção nacional de arroz.

O governo liberou R$ 7,2 bilhões para essa aquisição, com o preço do arroz fixado em R$ 4 por quilo. A intenção é garantir que o cereal chegue diretamente ao consumidor final, assegurando a segurança alimentar em todo o Brasil.

A compra será realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) por meio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Distribuição ao mercado O arroz será destinado à venda direta em mercados de vizinhança, supermercados e hipermercados, além de outros pontos de venda comerciais com presença significativa nas regiões metropolitanas.

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, celebrou a medida, destacando sua importância. “Esta medida provisória é essencial para garantir a segurança alimentar de toda a população brasileira”, disse.

Contudo, o governo do Rio Grande do Sul sustenta que a safra estadual de arroz é suficiente para atender à demanda nacional. Dados do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) indicam que a safra 2023/2024 de arroz no estado deve alcançar 7,1 milhões de toneladas, apesar das inundações ocorridas em maio. Esse volume é muito próximo do registrado na safra anterior, de 7,2 milhões de toneladas.

“Mesmo com as perdas, nossa safra é praticamente igual à anterior, o que nos permite afirmar que não haverá desabastecimento de arroz”, declarou Rodrigo Machado, presidente do Irga.