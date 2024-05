Beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7 recebem hoje

Follow on X

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (27) a parcela de maio do novo Bolsa Família para beneficiários com NIS final 7. O valor mínimo é R$ 600, com um adicional que eleva o benefício médio para R$ 682,32.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informa que o programa atenderá 20,81 milhões de famílias em maio, totalizando R$ 14,18 bilhões. Os adicionais incluem R$ 50 para mães de bebês até seis meses, R$ 50 para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos, e R$ 150 para famílias com crianças de até seis anos.

Os pagamentos são feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês, e podem ser consultados no aplicativo Caixa Tem. A Lei 14.601/2023 eliminou o desconto do Seguro Defeso.

O CNIS integrou seus dados ao Bolsa Família, resultando no cancelamento de 250 mil famílias e inclusão de 170 mil novas. Cerca de 2,59 milhões de famílias estão sob a regra de proteção, recebendo 50% do benefício por até dois anos.

O Auxílio Gás não será pago em maio, mas retorna em junho. O benefício é destinado a famílias no CadÚnico, especialmente mulheres chefes de família e vítimas de violência doméstica.