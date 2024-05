Equipe goiana vai à final de concurso global de programação no Cazaquistão

Follow on X

Alunos do Instituto de Informática da UFG foram classificados para a fase final do Concurso Internacional de Programação Universitária, que acontecerá entre 15 e 20 de setembro em Astana, no Cazaquistão. A equipe “Monkeys: Karasuno”, composta por Nelsi de Sousa Barbosa Junior, Dayllon Xavier e Gustavo Machado, recebeu apoio financeiro do Governo de Goiás, por meio da Fapeg.

O International Collegiate Programming Contest (ICPC) é a competição mais prestigiada de programação algorítmica do mundo, destinada a estudantes universitários. Os estudantes goianos garantiram sua vaga ao terminarem em 10º lugar na etapa continental da América Latina, realizada na Universidade Jesuíta de Guadalajara, no México. O patrocínio foi possível graças a um convênio com a UFG, que investirá R$ 200 mil até 2026 em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Marcos Arriel, presidente da Fapeg, comemorou a conquista e destacou o compromisso do Estado de Goiás em proporcionar oportunidades para que seus jovens se destaquem em competições internacionais. “A classificação da equipe para a final mundial é um grande orgulho para Goiás e evidencia a excelência dos nossos estudantes e instituições. O apoio financeiro do Governo de Goiás, por meio da Fapeg, foi fundamental para que esses talentos pudessem se preparar adequadamente e competir em alto nível”, afirmou.

O professor Humberto José Longo, coordenador da equipe, salientou que as diversas etapas preparatórias e classificatórias para o mundial são essenciais para o desenvolvimento de habilidades como resolução eficaz de problemas, melhoria das relações interpessoais, autogestão, automotivação e competências técnicas. Ele também destacou a importância do apoio financeiro do Governo de Goiás. “A garantia desse apoio permite que os estudantes se concentrem nos estudos, preparação e treinamentos”, comentou.

Gustavo Machado, um dos integrantes da equipe, destacou que a intensa preparação para as competições, com treinos diários de pelo menos quatro horas, exige muita dedicação. “O evento tem cerca de cinco horas de duração, mas para competir em alto nível é necessário um treinamento intenso e diário de pelo menos quatro horas. Participando, aprendi a manter o foco, a trabalhar em equipe e percebi que era capaz de competir com pessoas que pareciam inalcançáveis”, relatou.

A maratona de programação é destinada a alunos de graduação e início de pós-graduação nas áreas de Computação e afins, como Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Sistemas de Informação e Matemática. O evento reúne estudantes em um ambiente colaborativo, onde, além de competirem de forma saudável, podem interagir com colegas de outras instituições, demonstrar suas habilidades em resolver problemas, programar e trabalhar em equipe.