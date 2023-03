Laqueadura Goiânia – Quem pode fazer laqueadura com a nova lei?

Laqueadura é a cirurgia de ligadura das trompas para impedir a gravidez. A cirurgia visa obstruir as tubas uterinas e impedir que os óvulos e os espermatozoides se encontrem. Através de uma nova lei federal, aprovada no início de setembro, agora é possível realizar a laqueadura sem a necessidade de autorização do cônjuge.

Antes da nova lei, as mulheres casadas precisavam ter ao menos 25 anos ou dois filhos, além da autorização do cônjuge para fazer o procedimento. Com a atualização da lei, além da idade mínima passar a ser de 21 anos para a realização da laqueadura, a mulher também não precisa ter filhos e nem o consentimento do cônjuge.

A laqueadura pode ser realizada pela laparotomia e por videolaparoscopia. Essa última é executada sem que seja necessário realizar grandes cortes, o acesso é feito a partir de pequenos cortes no abdome por onde são introduzidos o sistema de fibras ópticas e instrumentos cirúrgicos. Tem como vantagem menos dor pós-operatória, procedimento cirúrgico mais rápido e restabelecimento mais precoce da paciente.

