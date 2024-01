Laboratório Oficial de Análise de Sementes da Agrodefesa se destaca nacionalmente com nota máxima

O Laboratório Oficial de Análise de Sementes (Laso/Labsem), parte da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), demonstrou excelência ao alcançar a pontuação máxima no Programa de Ensaio de Proficiência em Sementes. Este programa é uma iniciativa da Rede Metrológica do Rio Grande do Sul, com apoio do Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa). Excluindo o ano de 2020, marcado pela pandemia, o Laso/Labsem sempre participou ativamente do programa, desta vez conseguindo um desempenho perfeito em todas as categorias avaliadas. Este sucesso, alcançado em 2023, sublinha a alta qualidade dos serviços prestados pelo laboratório e garante a excelência das sementes fornecidas aos campos de Goiás.

A participação do laboratório goiano foi a nível nacional, envolvendo a comparação interlaboratorial nas categorias de sementes de soja e feijão. O processo, conhecido por seu rigor, visa confirmar a qualidade e a confiabilidade das análises realizadas. Ao todo, 27 laboratórios no país analisaram a matriz de sementes de soja, enquanto nove focaram na matriz de feijão. José Ricardo Caixeta Ramos, presidente da Agrodefesa, expressou orgulho pelo desempenho excepcional, ressaltando que a participação nesse programa evidencia o compromisso do laboratório em fornecer sementes de qualidade.

Anna Carla Luccas, gerente e responsável técnica do Laso/Labsem, atribuiu o sucesso aos esforços coletivos e ao apoio contínuo do Governo de Goiás. Ela enfatizou que investimentos significativos em equipamentos de ponta e na capacitação profissional dos funcionários do laboratório foram fundamentais para alcançar tais resultados positivos. Este apoio contribuiu para a projeção e a importância crescente do laboratório.

Os ensaios de proficiência são cruciais para determinar a competência dos laboratórios nos ensaios específicos, monitorar o desempenho, fornecer subsídios para a solução de problemas analíticos, identificar divergências entre laboratórios, aprimorar o controle de qualidade e aumentar a confiança dos usuários. Os testes incluíram análises de pureza, germinação, determinação de outras sementes por número, testes de vigor, tetrazólio, peso de mil sementes, verificação de outros cultivares e exames de sementes infestadas.

O LabSem, um dos cinco laboratórios estaduais oficiais credenciados pelo Mapa, desempenha um papel vital na determinação da identidade e qualidade das sementes. Utilizando métodos e procedimentos estabelecidos em legislação, o laboratório realiza certificações, análises fiscais e presta serviços, assegurando a qualidade do material de multiplicação e reprodução vegetal comercializado em Goiás. As espécies de sementes analisadas incluem soja, arroz, feijão, milho, algodão, forrageiras, braquiárias, entre outras.

Em 2023, o Labsem expandiu suas operações, prestando serviços de análise de sementes para o Mapa sob um Termo de Cooperação Técnica. Além disso, realiza análises para a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Emater, Embrapa e as Agências de Defesa de Santa Catarina e Rondônia. Conforme observado por Anna Carla, a posição do laboratório como um dos credenciados oficiais pelo Mapa permite uma ampla influência nacional, contribuindo significativamente para a fiscalização do comércio de sementes em todo o país.