Obras do Viaduto Portal da Fé, em Trindade visam impulsionar o desenvolvimento econômico e turístico

A construção do Viaduto Portal da Fé, situado em Trindade, está progredindo de forma notável, com 15% do projeto já concluído. As equipes técnicas estão focadas na fase de fundação e no início da instalação dos pilares fundamentais, que sustentarão a parte superior da estrutura, incluindo laje, vigas e a pista. Este avanço marca o início da produção de componentes pré-moldados de concreto pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), que comporão a estrutura final.

O viaduto, ao ser concluído, facilitará significativamente o fluxo de veículos na interseção das rodovias GO-060 e GO-469, conectando Goiânia a Trindade e outros municípios da região Oeste, como Iporá e Piranhas. A estrutura projetada terá 278 metros de comprimento, abrangendo rampas de acesso e uma rotatória abaixo da seção elevada. O investimento total está estimado em R$ 14.356.361,72.

Segundo Isaque Vargas Tinoco, engenheiro e fiscal da obra, a construção está sendo realizada em diversas frentes para manter o cronograma estável, inclusive durante períodos de chuva. A expectativa é que, com o início do período seco, os elementos pré-moldados da parte superior sejam montados, seguidos pela construção das rampas de acesso.

Lucas Vissotto, presidente da Goinfra, destaca a importância da obra para a população de Trindade, que espera por essa melhoria há mais de três décadas. Iniciativa do governador Ronaldo Caiado, o projeto visa aprimorar a mobilidade e a segurança na região. Diariamente, mais de 47 mil veículos passam pelo local. O objetivo primordial é melhorar a trafegabilidade, substituindo os atuais retornos por uma rotatória, facilitando as conversões entre as vias e marcando um avanço significativo no desenvolvimento econômico e turístico de Trindade, conhecida como a Capital da Fé.