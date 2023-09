Jornal Opinião Goiás – UEG abre período de inscrição para vestibular de cursos EaD

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo do Vestibular UEG 2024/1 – Cursos EaD. São oferecidas 1.110 vagas em 3 cursos de graduação da Universidade. As inscrições podem ser feitas até 28 de setembro, exclusivamente por meio do site www.vestibular.ueg.br.

A taxa de inscrição é de R$ 50, sendo isenta para titulares ou dependentes no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou para doadoras regulares de leite materno, conforme lei estadual sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. A isenção deve ser solicitada até o dia 6 de setembro. Há vagas reservadas ao sistema de cotas, voltadas a candidatos oriundos de rede pública de educação básica, negros, indígenas, quilombolas ou pessoas com deficiência.

O processo seletivo será realizado em uma única fase, constituída de prova objetiva e prova de redação. As provas serão realizadas em 29 de outubro e o resultado final será divulgado em 11 de dezembro. Os cursos da modalidade de educação a distância são desenvolvidos com atividades a distância, por meio do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem oficial e encontros presenciais obrigatórios nos polos de apoio presencial associados/UAB.

As oportunidades são os cursos de Ciências Biológicas, História e Pedagogia. As provas serão realizadas em todas as cidades onde houver vagas disponibilizadas. Confira o edital com todas as informações sobre o Vestibular UEG 2024/1 – Cursos EaD em www.vestibular.ueg.br.

Serviço

Assunto: Vestibular UEG 2024/1 – Cursos EaD

Período de inscrição: até 28 de setembro

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição: até 6 de setembro

Data da prova: 29 de outubro

