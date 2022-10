Jornal Opinião Goiás – Superávit da balança sobe 129% e chega a US$ 2,13 bilhões até segunda semana de outubro Corrente de comércio foi de US$ 23,94 bilhões no período, com US$ 13,04 bilhões de exportações e US$ 10,91 bilhões em importações; no ano, saldo é de US$ 49,84 bilhões

O superávit da balança comercial brasileira chegou a US$ 2,13 bilhões em outubro, até a segunda semana do mês, com aumento de 129% em relação a outubro de 2021, pela média diária. O resultado refletiu o crescimento de 28,2% nas exportações, que atingiram US$ 13,04 bilhões, enquanto as importações subiram 18% e totalizaram US$ 10,91 bilhões. A corrente de comércio (soma de exportações e importações) aumentou 23,3% no período, alcançando US$ 23,94 bilhões. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.

No acumulado do ano, até a segunda semana deste mês, o superávit chegou a US$ 49,84 bilhões, enquanto a corrente de comércio atingiu US$ 483,59 bilhões. As exportações somaram US$ 266,72 bilhões, e as importações totalizaram US$ 216,87 bilhões.

Apenas na segunda semana de outubro, a Secex registrou superávit de US$ 638 milhões e corrente de comércio de US$ 10,52 bilhões, com exportações no valor de US$ 5,579 bilhões e importações de US$ 4,941 bilhões.

Desempenho dos setores

Neste mês, até a segunda semana, a Secex observou aumento de exportações na Agropecuária (+99%), que somou US$ 2,98 bilhões, e na Indústria de Transformação (+34,7%), com US$ 7,66 bilhões. Já as vendas da Indústria Extrativa recuaram, ficando em US$ 2,27 bilhões (-22,7%).

Do lado das importações, houve crescimento dos desembarques para a Indústria Extrativa, que chegaram a US$ 477,64 milhões (+16,6%), e para a Indústria de Transformação, que alcançaram US$ 10,15 bilhões (+20,5%). Já as compras do setor agropecuário diminuíram e somaram US$ 197,71 milhões (-13,6%).

