Jornal Opinião Goiás – Superávit da balança comercial já chega a US$ 3,10 bilhões em outubro, com alta de 114,7% Até a terceira semana do mês, corrente de comércio atingiu US$ 36,59 bilhões; no acumulado do ano, saldo positivo é de US$ 50,82 bilhões

O superávit da balança comercial brasileira atingiu US$ 3,10 bilhões em outubro, até a terceira semana, com aumento de 114,7% em relação a outubro do ano passado, pela média diária. A corrente de comércio cresceu 21,2%, alcançando US$ 36,59 bilhões, refletindo a soma das exportações, que atingiram US$ 19,85 bilhões (+25,4%), e das importações, que chegaram a US$ 16,74 bilhões (+16,5%). Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.

No acumulado de janeiro até a terceira semana de outubro, o superávit alcançou US$ 50,82 bilhões, recuando 11% sobre o período de janeiro a outubro de 2021, pela média diária. Já a corrente de comércio aumentou 23%, atingindo US$ 496,24 bilhões, com US$ 273,53 bilhões de exportações e US$ 222,71 bilhões de importações.

Apenas na terceira semana deste mês, a balança comercial teve superávit de US$ 1,17 bilhão, com a corrente de comércio chegando a US$ 12,834 bilhões. Segundo a Secex, foram US$ 7,002 bilhões em exportações e US$ 5,832 bilhões em importações.

Desempenho por setores

No acumulado de outubro, até a terceira semana, houve crescimento de 98,4% nas vendas da Agropecuária, que somaram US$ 4,62 bilhões, e alta de 26,6% nas da Indústria de Transformação, que alcançaram US$ 11,20 bilhões. A Indústria Extrativa diminuiu os embarques no período (-15,3%), totalizando US$ 3,88 bilhões.

Na ponta das importações, no entanto, os desembarques para a Indústria Extrativa aumentaram 87,3%, chegando a US$ 1,19 bilhão. Também cresceram as compras de produtos para a Indústria de Transformação, que alcançaram a US$ 15,09 bilhões (+15,2%), enquanto na Agropecuária, até a terceira semana do mês, as importações ficaram em US$ 328,49 milhões, com redução de 7,7%.