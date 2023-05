Jornal Opinião Goiás – Sukatech oferece 150 vagas em cursos gratuitos de tecnologia

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e o Programa Sukatech estão com 150 vagas abertas para os cursos gratuitos de Informática Básica, Montagem e Manutenção de Computadores e Robótica. As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (05/05), no site da Secti, pelo WhatsApp (62 4141-9800) ou na sede do Sukatech, no Bairro Floresta, Região Norte de Goiânia.

Para se inscrever, basta ser alfabetizado e ter mais de 12 anos. São oferecidas 60 vagas para o curso de Informática Básica e outras 60 para o curso de Montagem e Manutenção de Computadores, distribuídas igualmente entre os turnos matutino, vespertino e noturno. Para o curso de Robótica são oferecidas 10 vagas em cada turno. Os horários são das 8h30 às 11h30; das 14h às 17h; ou das 18h30 às 21h30.

As aulas são presenciais e começam na próxima segunda-feira (08/05), na sede do Sukatech. A carga horária é de 60 horas para Informática Básica e Montagem e Manutenção de Computadores, e 120 horas para o curso de Robótica. Todos os alunos que finalizarem a grade receberão certificado de conclusão.

Sukatech

O Sukatech é um programa do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, gerido pela Secti, em parceria com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Programando o Futuro, que tem em sua concepção ações que aliam sustentabilidade e desenvolvimento social. Por meio do programa, o governo estadual mantém um Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), que recebe resíduos eletrônicos e realiza a reciclagem e o recondicionamento, contribuindo com a preservação do meio ambiente.

Durante os cursos de informática básica, manutenção de computadores e robótica oferecidos pelo Sukatech, os alunos aprendem, de maneira prática, utilizando os resíduos eletroeletrônicos. Depois, os eletrônicos recondicionados são doados a entidades filantrópicas ou públicas.

Serviço:

Assunto: Vagas em cursos gratuitos de Informática Básica, Manutenção de Computadores e Robótica.

Quando: Inscrições até sexta-feira (05/05). Início das aulas na segunda-feira (08/05).

Onde: Site da Secti (inovacao.go.gov.br/ciencia-tecnologia-e-inovacao/programas-sukatech.html), WhatsApp (62) 4141-9800 ou pessoalmente na sede do programa Sukatech – Rua BF-25, esquina com a Avenida JC-15, anexo à Escola do Futuro de Goiás José Luiz Bittencourt, Bairro Floresta – Goiânia (GO)

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – Governo de Goiás.

Fonte: Governo de Goiás.