Jornal Opinião Goiás – SPE divulga atualização do Podium de curto prazo

A Secretaria de Política Econômica divulgou a atualização do Podium de curto prazo de dezembro de 2021 a maio de 2022 . O documento apresenta os rankings das instituições participantes do Prisma Fiscal com maior acurácia em suas previsões.

O Podium de curto prazo é um ranking das instituições com melhores previsões para cada variável fiscal nos últimos seis meses. O ordenamento é feito com base em equações que determinam penalidades para cada instituição, considerando o desvio de suas projeções para o valor ocorrido e a regularidade de participação. Ou seja, quanto mais regular e mais precisa é a instituição, menor a penalidade e, consequentemente, melhor sua posição no ranking.

Informação: Ministério da Economia