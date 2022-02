Jornal Opinião Goiás – Sistema de recadastramento digital de pescadores estará em manutenção entre 14 de fevereiro e 2 de março

O Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira – SisRGP 4.0, utilizado para o cadastramento e recadastramento nacional de pescadores profissionais, estará em manutenção entre os dias 14 de fevereiro e 2 de março, para atualização, e ficará indisponível durante o período.

A manutenção não acarretará nenhum tipo de prejuízo aos pescadores, que poderão se cadastrar até o dia 30 de setembro de 2022.

O sistema apresentou instabilidades e os problemas relatados foram mapeados e acompanhados diariamente pela equipe responsável, que identificou a necessidade de realizar uma manutenção programada.

O recadastramento, por meio do Sistema Informatizado de Registro da Atividade Pesqueira (SisRGP 4.0), começou no dia 1º de outubro em todo o país e, até o momento, a Secretaria de Aquicultura e Pesca já recebeu mais de 250 mil pedidos de registros de pescadores, com 160 mil carteiras emitidas.

O novo sistema voltado para a inscrição de pescadores profissionais no RGP e concessão da Licença de Pescador Profissional tem por objetivo promover a regularização dos pescadores, reduzir custos de deslocamento, diminuir o tempo de espera, permitir cruzamento de dados e tornar o processo mais seguro e transparente, de modo a beneficiar os profissionais da pesca, auxiliar no combate às fraudes e permitir a desburocratização do processo e a garantia aos direitos desses profissionais.

Informação: MAPA