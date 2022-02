Jornal Opinião Goiás – Boletim do SFB traz dados dos cadastros rurais do país e por estado até 2021

O Brasil reuniu 6.481.509 cadastros rurais até o fim de 2021. O número considera o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de imóveis rurais, de territórios tradicionais de povos e comunidades tradicionais e de assentamentos da reforma agrária, nas situações ativo, pendente e suspenso. O total de cadastros é equivalente a uma área de mais de 616,3 milhões de hectares.

Os dados foram divulgados em boletim do Serviço Florestal Brasileiro (SFB): https://www.florestal.gov.br/documentos/car/boletim-do-car/5449-boletim-car-dezembro-2021/file

O documento também reúne os números por estado, conforme os registros realizados até 31 de dezembro de 2021 no Sistema Nacional do CAR (SICAR) www.car.gov.br .

O SICAR é gerido pelo SFB e integra os dados de Cadastro Ambiental Rural de todos os entes da federação. Para operacionalizar suas atribuições associadas ao CAR, utilizam diretamente a plataforma federal os estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe, além do Distrito Federal.

Já os estados do Acre, Pará, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo utilizam a plataforma federal, mas realizaram customizações no sistema para atender a peculiaridades locais. Na Bahia, no Espírito Santo, em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso e no Tocantins são utilizadas plataformas estaduais, cujos dados encontram-se integrados ao SICAR.

A análise dos dados declarados no CAR é fundamental para a implantação efetiva do Código Florestal Brasileiro, atribuição de competência das unidades federativas. O Serviço Florestal Brasileiro oferece suporte e desenvolve meios de dar celeridade ao processo, como órgão coordenador da política a nível nacional.

Informação: MAPA