Jornal Opinião Goiás – Sinal de internet 5G é ativado em 19 cidades goianas

Com apoio do Governo de Goiás, 19 cidades goianas concluíram a ativação do sinal de internet 5G, com oferta de velocidade de navegação mais rápida.

O avanço, um ano após o início da liberação do sinal no país pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), é resultado de parceria ente entre Estado e municípios para atração de operadoras e adequação da legislação para instalação de antenas.

Atualmente, Goiás possui cerca de 380 antenas instalas com sinal ativo da internet 5G. Os municípios são Água Lindas de Goiás; Alto Paraíso de Goiás; Anápolis; Aparecida de Goiânia; Caçu; Caldas Novas; Campinorte; Catalão; Formosa; Goiânia; Goiatuba; Gouvelândia; Itumbiara; Luziânia; Mara Rosa; Novo Gama; Pires do Rio; Rio Verde e Valparaíso de Goiás, contemplando as regiões Sul, Norte, Centro e Leste do estado.

O avanço tem sido acompanhado pela Secretaria-Geral da Governadoria (SGG), que realiza eventos para orientar prefeituras, conforme determinação do governador Ronaldo Caiado.

Goiás está se tornando um centro de inovação e conectividade, abrindo portas para o futuro digital e impulsionando o desenvolvimento. O sinal 5G propiciará avanços na educação, saúde, segurança pública, agronegócio e oportunidades de emprego”, pontua o secretário Adriano da Rocha Lima.

SINAL DE INTERNET 5G

A Política Estadual de Estímulo à Implantação de Tecnologias de Conectividade Móvel – Lei Estadual nº 21.774, aprovada em janeiro deste ano, traz diretrizes para a correta e padronizada implantação da quinta geração da internet.

Segundo o titular da SGG, a medida possibilita uma harmonia entre as regras vigentes para acelerar o processo de interesse das operadoras para investirem em um estado “mais moderno, resolutivo e menos burocrático”.

LIBERAÇÃO

Além das 19 cidades goianas que possuem sinal de 5G ativo, a Anatel liberou, no mês passado, a ativação do sinal em outros 82 municípios.

O processo depende do interesse das operadoras, que devem apresentar ao poder público um projeto de implantação, além da emissão de licenças, entre outras etapas.

As empresas Claro, TIM e Vivo — vencedoras dos lotes nacionais do leilão do 5G — podem oferecer o serviço aos seus clientes.

A lista de cidades que estão liberadas para usar o 5G, assim como a legislação pertinente e o passo a passo para prefeituras estão disponíveis no site https://goias.gov.br/5g.

Para o acesso, o usuário precisa ter um aparelho de celular habilitado para a nova tecnologia e estar na área de cobertura.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.