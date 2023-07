Jornal Opinião Goiás – Seapa e Emater realizam Dia D do PAA Goiás em Anápolis nesta quarta

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) realiza o “Dia D do PAA Goiás 2023”, no Sindicato Rural de Anápolis, nesta quarta-feira (12/07). A ação é uma parceria com a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater).

O objetivo do evento é esclarecer dúvidas e estimular agricultores familiares a participar do Programa de Aquisição de Alimentos Estadual (PAA Goiás).

O prazo para inscrições se encerra na próxima terça-feira (18/07). Seapa e Emater são gestoras da iniciativa, em parceria com o Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), via Goiás Social.

DIA D DO PAA

A programação do Dia D do PAA Goiás 2023 começará às 15 horas, no Sindicato Rural de Anápolis (endereço completo abaixo).

Os titulares da Seapa, da Agrodefesa e da Emater, Pedro Leonardo Rezende, José Ricardo Caixeta Ramos e Rafael Gouveia, estarão presentes, acompanhados por equipes dos órgãos.

Servidores do escritório local da Emater atenderão os agricultores interessados, prestando esclarecimentos sobre os requisitos para participar do Programa de Aquisição de Alimentos Estadual e ajudando no preenchimento de formulários e envio eletrônico da documentação.

Estamos na reta final do prazo de inscrições e preparamos este grande evento para levar mais informações aos agricultores familiares que ainda têm alguma dúvida ou dificuldade para cadastrar sua proposta.”, destaca o secretário Pedro Leonardo Rezende.

Ele lembra que é mais uma etapa de uma ampla mobilização que o Governo de Goiás realiza nas últimas semanas.

“Percorremos várias cidades falando com produtores, tirando dúvidas e cadastrando propostas. Qualquer agricultor do estado pode procurar o escritório da Emater mais perto da sua propriedade para tirar dúvidas e receber ajuda no cadastramento da sua proposta”.

Inscrições

O prazo de inscrições ao PAA Goiás se encerra no dia 18 de julho, quando se completam 30 dias da publicação do edital do programa no Diário Oficial do Estado. Conforme o edital, o Governo de Goiás vai adquirir os produtos na modalidade Compra com Doação Simultânea, ou seja, os alimentos deverão ser entregues diretamente a entidades sociais cadastradas pela OVG, e estas instituições repassarão os produtos a famílias carentes.

Diferentemente da edição anterior, realizada em 2021, o PAA 2023 conta exclusivamente com recursos estaduais, oriundos do Fundo de Proteção Social de Goiás (Protege). A previsão é investir R$ 12 milhões no programa, com limite de pagamento de R$ 15 mil por proposta.

O Edital do Programa de Aquisição de Alimentos do Estado de Goiás (PAA Goiás) está disponível nos sites oficiais da Seapa e da Emater.

O documento traz todos os detalhes do processo de candidatura e seleção das propostas ao PAA 2023, bem como condições de participação no programa, tabela referencial de preço por produto e modelos de formulários.

As entidades sociais também devem se cadastrar para participar do PAA como beneficiárias recebedoras dos alimentos.

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) é responsável por tirar dúvidas e cadastrar as candidatas.

Já a classificação e a seleção tanto de produtores quanto de entidades estão a cargo do Grupo Gestor da Política Estadual de Compra da Agricultura Familiar (GG-Pecaf).

dv

SERVIÇO

Dia D do PAA Goiás 2023

Data: Quarta-feira (12/7)

Horário: 15 horas

Local: Sindicato Rural de Anápolis (BR-153, KM 426 + 600 metros no sentido norte) — Anápolis/GO

Entrada franca

Mais informações: https://www.agricultura.go.gov.br/programas-e-projetos/paa-estadual.html

Atendimento para entidades: OVG/Banco de Alimentos (62) 3206-5881 / (62) 98223-0703

Atendimento para produtores: Emater (62) 3201-2300 / (62) 99977-6316

Fonte: Governo do Estado de Goiás.