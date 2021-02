Jornal Opinião Goiás – Serviços e insumos agropecuários mais fáceis de comprar, vender e trocar

O Leilão pra Você é mais uma oportunidade para quem trabalha no campo vender e comprar mercadorias. Lançado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para facilitar compras, vendas e trocas de insumos e serviços agropecuários, a ferramenta é oferecida de forma gratuita para quem utiliza o sistema da Companhia, sejam agentes privados ou públicos.

“A ferramenta é para todo aquele que tem interesse em comercializar por meio de um leilão da Conab, como um produtor rural ou um fornecedor de insumos. Seja ele do tamanho que for, tem acesso a essa nova ferramenta, a esse novo serviço que a Conab está oferecendo”, explicou o superintendente de Operações Comerciais da Conab, Rogério Gonçalves.

Rogério Gonçalves destacou que a vantagem do novo serviço é que quem está disposto a comercializar por meio do leilão não tem custo algum. “A Conab é remunerada a partir do momento que o negócio é efetivado e quem está comprando ou vendendo é que vai pagar por esse serviço. A pessoa que está utilizando não tem custo”, reforçou.

Para participar

O primeiro passo para participar do leilão é enviar os dados à Conab pela internet e dar as características do produto. “A partir daí, a gente começa a elaboração de um edital para gente publicar e começar as tratativas para comercializar o produto”, ressaltou Rogério Gonçalves.

A partir dos dados iniciais, os técnicos da Conab propõem um serviço personalizado para cada operação. Após o demandante aprovar as diretrizes, o edital é publicado com as regras de participação no leilão a ser ofertado.

O formulário está disponível na página do “Leilão pra Você”, no portal da Conab, e pode ser enviado para o e-mail [email protected]. O interessado também pode entregar o documento preenchido em uma unidade da Companhia.