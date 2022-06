Jornal Opinião Goiás – Serra da Capivara, no Piauí, inicia projeto para mel da região receber Indicação Geográfica

Produtores de mel da Serra da Capivara, no Piauí, estão em busca de reconhecimento do produto como uma Indicação Geográfica. Para isso, foi lançado o projeto IG para o mel produzido no Território Serra da Capivara.

O processo para o reconhecimento será elaborado pelo Instituto Federal do Piauí (IFPI). Ao final, a expectativa é beneficiar mais de 3 mil apicultores na região, entre eles, 150 produtores da Cooperativa Mel do Sertão. O lançamento do projeto ocorreu no auditório do IFPI, em São Raimundo Nonato.

A ação é resultado de uma parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Ministério da Educação (MEC) e conta com o apoio dos institutos federais de São Paulo e Espírito Santo e do Sebrae Nacional, que vão disponibilizar recurso e capacitação técnica para auxiliar os produtores no desenvolvimento de projetos exigidos para o registro de uma IG.

Segundo a diretora do Departamento de Programa Territoriais Rurais do Mapa, Adriana Melo, a parceria vai fomentar atividades de pesquisa, extensão e de estímulo ao empreendedorismo e à inovação nos territórios. “Esse projeto vai contribuir significativamente para o desenvolvimento dos territórios atendidos pelo AgroNordeste e que possuem produtos regionais diferenciados, como acontece com o mel da Serra da Capivara”.

Para a coordenadora de Indicação Geográfica de Produtos Agropecuário do Mapa, Débora Santiago, a estruturação de uma IG tem o potencial de organizar a cadeia produtiva, promover o associativismo, o cooperativismo e a agregação de valor aos produtos, movimentando também outros setores da economia local, como o turismo e a gastronomia, gerando aumento na renda dos produtores.

De acordo com IFPI, a apicultura no Território de Desenvolvimento da Serra da Capivara (TDSC) é uma atividade estratégica para o desenvolvimento territorial e convivência com o semiárido. Na microrregião de São Raimundo Nonato, o mel é um dos produtos que movimenta a economia local, sendo principal fonte de renda em diversas comunidades.

O estado do Piauí foi o terceiro maior produtor de mel do país em 2020, com 5,7 mil toneladas, segundo a Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE.

A Indicação Geográfica (IG) é um instrumento de reconhecimento da origem geográfica de um produto ou serviço. Por isso, é conferida a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, que detêm valor intrínseco, identidade própria, o que os distingue dos similares disponíveis no mercado.

Informação: MAPA