Jornal Opinião Goiás – Receita Federal arrecadou mais de 140 bilhões em novembro de 2020

No período acumulado de janeiro a novembro o valor alcançou mais de R$ 1,32 trilhão.

A arrecadação total das receitas federais atingiu, em novembro de 2020, o valor de R$ 140.101 milhões, registrando acréscimo real (IPCA) de 7,31% em relação a novembro de 2019. No período acumulado de janeiro a novembro de 2020, a arrecadação alcançou o valor de R$ 1.320.325 milhões, representando um decréscimo pelo IPCA de 7,95%. Os números foram divulgados nesta segunda-feira (21/12) em coletiva de imprensa virtual.

Quanto às receitas administradas pela Receita Federal do Brasil, o valor arrecadado, em novembro de 2020, foi de R$ 137.180 milhões, representando um acréscimo real (IPCA) de 7,14%, enquanto que no período acumulado de janeiro a novembro de 2020, a arrecadação alcançou R$ 1.270.033 milhões, registrando decréscimo real (IPCA) de 7,58%.

O resultado do período acumulado foi bastante influenciado pelos diversos diferimentos decorrentes da pandemia de coronavírus. Os diferimentos somaram, aproximadamente, R$ 63 bilhões no período acumulado. As compensações cresceram 96% no mês de novembro de 2020 em relação a novembro de 2019 e também apresentaram crescimento de 61% no período acumulado. Destaca-se, ainda, que no período observaram-se receitas extraordinárias de IRPJ/CSLL que contribuíram para o resultado.

