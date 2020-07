Jornal Opinião Goiás – Provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas em janeiro

Por causa do coronavírus, governo vai investir R$ 70 milhões para medidas de segurança como a oferta de álcool gel e distanciamento entre candidatos

s provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020, na versão impressa, serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. A prova digital ocorrerá nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. As novas datas foram divulgadas pelo Ministério da Educação.

O resultado será divulgado no dia 29 de março. As datas foram definidas após diálogo do Ministério da Educação com as secretarias estaduais de educação e representantes de instituições de ensino superior públicas e privadas.

O secretário-executivo do Ministério da Educação, Antônio Paulo Vogel, explicou que a decisão foi técnica e baseada na necessidade de adequar o calendário das provas com o ingresso dos estudantes nas universidades no primeiro semestre de 2021. “Buscamos uma solução técnica e tentamos ver a data que melhor se adequa apara todos”, disse.

Vogel lembrou que existe uma “reação em cadeia” quando é definida a data do Enem, já que nota é usada em programas de ingresso na universidade pública, com o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e para obter bolsas de estudos e financiamento por quem ingressa nas instituições privadas, com o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Financiamento Estudantil (Fies).

“E para tudo isso precisa da nota do Enem, se gente deixasse para maio do ano que vem os ingressos seriam só no segundo semestre. Perderíamos o semestre inteiro”, disse o secretário-executivo.

No total, 5,8 milhões de pessoas estão inscritas no Enem 2020. Para fazer o exame digital, 96.086 inscritos estão confirmados para fazer a prova no novo modelo. As provas estavam marcadas para novembro. Mas com a suspensão das aulas presenciais nas escolas em função da pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Educação decidiu adiar o exame.

Em junho, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) fez uma enquete para ouvir os estudantes sobre qual a melhor data para o exame. Dos candidatos, 1.113.350 votaram o que representa 19,3% dos alunos. As opções eram: dezembro de 2020, janeiro de 2021 e março de 2021. Para 49,7% dos estudantes, a prova deveria ser aplicada no mês de maio de 2021. Outros 35,3% optaram por janeiro e 15% escolheram dezembro.

Aplicação das provas

Em função da pandemia do novo coronavírus, o Enem 2020 terá um custo adicional de R$ 70 milhões, de acordo com o Inep. O reforço no orçamento será para a adoção dos protocolos de segurança como a compra de máscaras, oferta de álcool gel e custos com mais salas para permitir o distanciamento entre os candidatos.

Simulado

Para ajudar os estudantes a se preparar, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) lançou nova versão do aplicativo do Enem com funcionalidades inéditas, entre elas um simulado, que ajudará os participantes a estudar para as provas.

