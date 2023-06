Jornal Opinião Goiás – Programa Saúde Mais Perto de Você da Prefeitura de Goiânia chega à 12ª edição com mais de 14,1 mil atendimentos realizados

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza, neste sábado (03/06), a 12ª edição do Programa Saúde Mais Perto de Você. Ação ocorrerá na Unidade de Saúde da Família (USF) Boa Vista, localizada na Avenida dos Ipês, 1.656, Bairro Boa Vista, das 8h às 17h. A unidade de saúde conta com seis equipes completas do Programa Saúde da Família e possui 18.461 pessoas cadastradas. Até a 11ª edição, o número de atendimentos realizados pelo programa é de 14.185 procedimentos.

Neste sábado, além dos serviços comumente oferecidos como vacinação, verificação de glicemia e pressão arterial, testagem de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), exames de prevenção do câncer de colo do útero e de mama, atendimento médico e de enfermagem, atendimento odontológico para prevenção do câncer bucal e de farmácia, a unidade vai disponibilizar todos os serviços que fazem parte do Programa Saúde Mais Perto de Você.

Dentro do programa, são previstas 400 consultas oftalmológicas, 300 exames de ultrassonografia (transvaginal, de articulações, abdominal, tireoide, mamária e de próstata), além de eletrocardiograma. A distribuição dos exames será feita da mesma forma que nas edições anteriores, sendo 50% por demanda espontânea e 50% para os cadastrados no Sistema de Informação do Complexo Regulador Municipal.

Balanço

Desde o início do Programa Saúde Mais Perto de Você, em fevereiro deste ano, a Prefeitura de Goiânia já realizou 14.185 atendimentos. Dentre eles estão: 4.799 consultas e exames oftalmológicos, 2.673 doses de vacinas aplicadas, 2.065 ultrassonografias, 1.307 consultas médicas, 777 procedimentos de práticas integrativas e complementares em saúde, dentre elas a auriculoterapia.

Nas 11 primeiras edições também foram realizados 597 eletrocardiogramas, 610 aferições de glicemia e pressão arterial, 302 testes de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), 311 coletas para exames de prevenção de câncer de colo de útero, 267 solicitações de mamografias, 210 exames de prevenção de Câncer Bucal e 177 exames de Doppler.

Serviço

Fonte: Prefeitura de Goiânia