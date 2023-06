Jornal Opinião Goiás – Prefeitura de Goiânia reforça varrição no Setor Vera Cruz, e em ruas e sarjetas de outros 100 bairros

Siga no Twitter

A Prefeitura de Goiânia reforça atividades de limpeza e varrição no Setor Vera Cruz, e em sarjetas de outros 100 bairros. Os serviços são executados por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), com a meta de percorrer o máximo de quilômetros nos expedientes diurno e noturno, nas cinco regiões da cidade.

A frente de remoção de resíduos existentes nas vias e logradouros públicos segue por setores como Chácara do Governador, Setor Pedro Ludovico, Jardim Marques de Abreu, Parque Atheneu, Parque Amazônia, Jardim Novo Mundo, Conjunto Riviera, Jardim América, Jardim Guanabara, Setor Central, Gentil Meirelles e Jardim Colorado.

Os servidores da Comurg trabalham com carrinhos de gari, vassouras e pás. Durante a atividade, é realizado esvaziamento de lixeiras dos mobiliários urbanos localizados em locais públicos com a utilização de ferramentas e equipamentos adequados ao serviço. A Vila Morais, Setor Sul, Novo Horizonte, Setor Urias Magalhães, Balneário Meia Ponte, Parque das Laranjeiras, Conjunto Castelo Branco, Vila Aurora, Jardim Moena, Santo Hilário e Conjunto Fabiana são bairros que estão na programação.

Segundo o presidente da Comurg, Alisson Borges, em algumas ruas é preciso reforçar o contingente de pessoas em razão da queda de folhas que aumenta nesta época do ano. “Levamos em conta as características do bairro para execução de plano de ação, considerando a quantificação de pessoal e frequência dos circuitos de varrição“, explica.

No momento, a empresa conta com 2.950 rotas, que seguem cronograma diário ou de três vezes por semana, nos períodos diurno e noturno. Na programação, cada servidor varre, por dia, média de 3,6 mil metros lineares de sarjeta, sendo 1,8 mil metros de um lado e 1,8 mil metros do outro.

