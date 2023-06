Jornal Opinião Goiás – Hospital Estadual de Luziânia realiza milésimo parto

O Hospital Estadual de Luziânia Vasco do Rosário Melo (HEL) registrou o milésimo parto no centro obstétrico da unidade do Governo de Goiás no município do Entorno do Distrito Federal. Anna Lívia Carneiro dos Reis, também de Luziânia, deu à luz Ísis Maria, em um parto cesáreo, e deixou registrada na história fazer parte de um momento singular para a cidade.

O prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto, esteve no hospital, na manhã de terça-feira para visitar mãe e filha, e as presenteou com um kit bebê com banheira, fraldas descartáveis, roupinhas e um bebê-conforto. “Viemos conhecer a Anna e sua filha Ísis, e comemorar que são mil bebês que nasceram aqui, em Luziânia, desde que foi inaugurada a maternidade. Todas essas crianças teriam ido nascer em Goiânia, no Distrito Federal ou outras cidades e, graças a esse serviço tão relevante, nasceram aqui mesmo em nossa cidade”, frisou.

Desde a inauguração do centro obstétrico, em agosto de 2022, o HEL comemora números positivos com partos humanizados e um atendimento à população sempre elogiado. O prefeito Diego Sorgatto postou em suas redes sociais uma mensagem de agradecimento e elogios ao serviço prestado a Luziânia e região.

“Queremos agradecer ao governador Ronaldo Caiado e a todo o Governo de Goiás por esse serviço, e ao Instituto Patris (organização social gestora da unidade) pela atenção e cuidado que dispensam à nossa população. A mãe do bebê de número 1.000 nos relatou que foi muito bem tratada, que gostou bastante, e por isso só temos a agradecer.”

Anna Lívia também comentou a atenção recebida. “O atendimento foi ótimo, fui muito bem recepcionada pelo centro obstétrico, onde me passaram confiança e muita tranquilidade. A maternidade, a enfermeira Estela e sua equipe me recepcionaram muito bem. Estou muito grata”, comentou.

A gerente assistencial do HEL, Ana Carolina Garcia, observou que o sucesso colhido pela unidade é fruto do trabalho de equipe de todas as áreas. “Todos formam um time bem entrosado e harmonioso, cujo objetivo é prestar serviços de saúde com máxima eficiência e humanização. Estamos certos de que, a cada dia, poderemos entregar um serviço melhor para a população de Luziânia”, elogiou.

Governo de Goiás / Hospital Estadual de Luziânia