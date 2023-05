Jornal Opinião Goiás – Prefeitura de Goiânia promove 20 workshops de interpretação teatral em comunidades do município

Siga no Twitter

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), iniciou o projeto de workshops de interpretação teatral nas comunidades, no sábado (13/05). A sequência de 20 formações é parte integrante do projeto Salmos D& Arte 2023, que tem como objetivo levar cursos teatrais às regiões mais afastadas do centro da cidade.

As oficinas de interpretação teatral são para adolescentes, jovens e adultos que tenham o interesse em vivenciar a essência do fazer teatral. São compartilhados saberes sobre interpretação e compreensão das possibilidades que o teatro estabelece com a dramaturgia, a música, a dança e outras linguagens cênicas.

“Mais uma vez, oferecemos à sociedade o acesso à arte, a cultura, o que contribui para o conhecimento, ideias e valores importantes para a formação integral do ser humano. É a arte espalhada por Goiânia e ao alcance de todos” , pontua o secretário Zander Fábio.

As temáticas trabalhadas nas oficinas são: a fé, a empatia, o amor ao próximo, o respeito, a solidariedade, a superação, dentre outras virtudes. As oficinas são realizadas em associações, igrejas, colégios, centros espíritas, pontos, casas e entidades de cultura.

O projeto foi organizado e dividido em duas etapas. A primeira consiste na realização do workshop de interpretação teatral, que tem como metodologia a inserção do trabalho artístico teatral por meio dos exercícios e atividades corporais, vocais e de interpretação.

A segunda etapa consiste na certificação dos participantes e na apreciação de um espetáculo teatral, que trabalha com as linguagens do teatro, da dança e da música. Este ano o espetáculo recebe nome de “O guardião dos sonhos”.

Para participar, acesse o link na bio do Instagram @workshopsnascomunidades e faça a inscrição. Também é possível se inscrever na hora, no local da realização de cada oficina. A idade mínima é 12 anos e cada turma tem 40 vagas.

Confira a programação:

14/05-Domingo

8h às 11h

Local: Associação das Empresas de Reciclagem de Goiás

Endereço: Avenida Goiás, quadra 6, lote 350, Centro

Redes Sociais: @romulovazbarbosa

Público-alvo: jovens/adultos

Ministrante: Rafa Blat

15/05-Segunda-feira

14h às 17h

Local: Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter/Matriz de Campinas

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, número 237, Setor Campinas

Redes Sociais: @institutogustavritter

Público-alvo: Adolescentes e adultos

Ministrante: Adriana Brito

15/05-Segunda-feira

19h às 22h

Local: Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, número 237, Setor Campinas

Redes Sociais: @institutogustavritter

Público-alvo: Adolescentes e adultos

Ministrante: Mauri de Castro

16/05 – Terça-feira

8h às 11h

Local: Metamorfose

Endereço: Rua Pe. Carlos Hidelbrando, número 150, quadra 92c, lote 16, Setor Campinas

Redes Sociais: @Romulovazbarbosa

Público-alvo: Jovens/Adultos

Ministrante: Danilo Alencar

16/05 – Terça-feira

14h às 17h

Local: Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter/Matriz de Campinas

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, número 237, Setor Campinas

Redes Sociais: @institutogustavritter

Público-alvo: Adolescentes e adultos

Ministrante: Marilia Ribeiro

16/05 – Terça-feira

19h às 22h

Local: Vera Cult Ponto De Cultura

Endereço: Rua Vc-56, quadra 113, lote 14a, número 214, Conjunto Vera Cruz

Redes Sociais: @Veracult

Público-alvo: Adolescentes, jovens e adultos

Ministrante: Eurípedes de Oliveira

17/05 – Quarta-feira

08 às 11h

Local: Colégio Estadual Vida Nova

Endereço: Avenida Moises Augusto Santana, lote 1 A 21, Conjunto Vera Cruz I

Público-alvo: adolescentes de 14 anos, adolescentes em privação de liberdade\tratamento de drogadição e comunidade em geral.

Ministrante: Robson Parente

17/05 – Quarta-feira

14h às 17h

Local: Casa De Cultura Antônio Ferreira De Souza

Endereço: Rua João Alves Forte, Chácara 03, Residencial Forte Ville

Redes Sociais: www.casadeculturagoiania.com.br

Instagram.com/Casadeculturaantoniaferreira

Público-alvo: Idosos

Ministrante: Luzia Melo

17/05 – Quarta-feira

19h às 22h

Local: Projeto Semear

Endereço: Rua RI, chácara 1, Residencial Itaipu

Redes Sociais: @ongprojetosemear

Público-alvo: jovens e adultos

Ministrante: Jenyffer Karla

18/05 – Quinta-feira

08h às 11h

Local: Colégio Apoio

Endereço: Rua Managua, quadra 125, lote 03, Jardim Novo Mundo

Redes Sociais: @Colegioapoio

Público-alvo: Alunos do Ensino Médio

Ministrante: Semio Carlos

18/05 – Quinta-feira

14h às 17h

Local: Colégio Apoio

Endereço: Rua Managua, quadra 125, lote 03, Jardim Novo Mundo

Redes sociais: @Colegioapoio

Público-alvo: Alunos Ensino Médio

Ministrante: Jessica Morais

18/05 – Quinta-feira

14h às 17h

Local: Associação Dos Idosos Balneário

Endereço: Rua Milão, Q Área, Setor Balneário

Público-alvo: Idosos

Ministrante: Wadson Gama

19/05 – Sexta-feira

8h às 11h

Local: Associação Down De Goiás

Endereço: Nona Avenida, quadra 71, Número 454, Setor Leste Vila Nova

Redes Sociais: Instagram.Com/Asdowngo

Público-alvo: Comunidade Down e Comunidade em Geral

Ministrante: Hélio Martins

20/05 – Sábado

14h às 17h

Local: Igreja Assembleia de Deus – Ministério Fama

Endereço: Rua Florianópolis, número 220, Vila Paraíso

Redes Sociais: @artenoreino_fama

Público-alvo: Jovens e adultos

Ministrante: Rodrigo Aleixo

20/05- Sábado

16h às 19h

Local: Igreja Atmosfera do Reino

Endereço: Av. C-12, número 651 – Setor Sudoeste

Público-alvo: jovens e adultos

Ministrante: Vanderlei Roncato

21/05 – Domingo

15h às 18h

Local: Escola Municipal Patrícia Rodrigues de Paiva

Endereço: Rua Maria Abadia Vieira, 53, Residencial Vale dos Sonhos

Redes Sociais: @quadrilhaexplosaodocerrado

Público-alvo: Jovens/adultos

Ministrante: Sharles Gomes Sociais: @Marilia2093 @Cianovoato

Público-alvo: Adolescentes/adultos

Ministrante: Samuel Baldani

Fonte: Prefeitura de Goiânia.