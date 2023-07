Jornal Opinião Goiás – Polícia Militar de MT forma mais de 350 alunos no 12º Estágio de Aperfeiçoamento de Praças

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na noite desta terça-feira (25.07), o encerramento do 12º Estágio de Aperfeiçoamento de Praças. A solenidade ocorreu durante reinauguração do auditório do Quartel do Comando Geral. Participaram do curso 356 policiais militares, sendo 44 no Estágio de Atualização de Sargentos (EAS), 288 no Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS) e 24 no Estágio de Qualificação de Cabos (EQC).

O comandante da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Esfap), tenente-coronel Bruno Marcel Souza Tocantins, explicou que durante o estágio os alunos aprenderam sobre temas como direito penal militar e processual penal militar, direito administrativo, liderança, termo circunstanciado de ocorrência, procedimento operacional padrão, entre outros.

“O que marcou o estágio foi a troca de experiências e a superação dos militares vindos de diversas regiões do nosso Estado. O curso durou dois meses e a teoria foi aliada à prática. A principal função é aprimorar os conhecimentos técnicos e práticos dos policiais militares. Um degrau que os elevará à próxima graduação em setembro deste ano”.

O comandante-geral da PM, coronel Alexandre Corrêa Mendes, destacou que a formação agrega conhecimentos que trazem segurança jurídica e física ao policial durante a execução da atividade policial e que a Polícia Militar é uma das instituições de segurança pública que mais investe na capacitação dos agentes da segurança.

“Esse é mais um curso concluído com sucesso da nossa instituição, que preza por disciplina e que investe em conhecimento. Tenho orgulho de falar que a Polícia Militar de Mato Grosso é uma das mais preparadas do país e isso reflete diretamente no bom atendimento ao cidadão que está na ponta. A Esfap, novamente, cumprindo com mais uma missão de forma excelente”, discursou.

Na solenidade, também houve a reinauguração do auditório do Quartel do Comando Geral. O espaço comporta até 300 pessoas e passou por pintura, reforma do teto, dos banheiros, e recebeu novas cadeiras e instalações hidráulicas e elétricas. Além disso, conta com um novo painel e comporta o estúdio do podcast da PM, o PMCast.

“Hoje estamos inaugurando nosso auditório para receber vocês da melhor forma possível. Um ambiente que temos orgulho em reinaugurar com uma nova estrutura, cadeiras, com estúdio do nosso podcast. Esse lugar é de todos os policiais militares, de todas as unidades e de qualquer município do estado. O espaço foi reformado com recursos em parceria do Poder Judiciário e próprios da instituição”, finalizou o comandante-geral.