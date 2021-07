Jornal Opinião Goiás – Plataforma reúne informações sobre o biogás e fomenta ações e parcerias no setor

Ações de energia a partir de biogás e biometano também foram contempladas no Plano Safra

Lançada nesta semana, a Plataforma de Informações do Biogás (PiBiogás) é uma rede de colaboração digital entre instituições ligadas ao setor de biogás no Brasil. O objetivo é facilitar o acesso a ferramentas digitais, sites institucionais e informações relacionadas ao biogás, bem como fomentar novas ações e parcerias no setor.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) participa da iniciativa enquanto membro comitê diretor do projeto GEF Biogás Brasil, que instituiu a plataforma. A temática é discutida de forma a viabilizar ações de adaptação às mudanças climáticas e mitigação de gases de efeito estufa.

“Estamos focados em transformar o passivo ambiental em ativo ambiental, mitigando gases de efeito estufa e adaptando um dos setores mais vulneráveis à mudança do clima com diversificação de renda para os produtores rurais”, declarou a diretora de Produção Sustentável e Irrigação do Mapa, Mariane Crespolini, no lançamento.

Ela explica que o estímulo à diversificação da geração de energia no país, por exemplo com a produção de biogás, é prova de que a sustentabilidade deixou de ser um atributo auxiliar e passou a direcionar novos modelos de negócios da agropecuária nacional.

A geração de energia elétrica a partir do biogás e do biometano compõe uma política pública de agricultura de baixa emissão de carbono, com ações no Programa ABC e, agora, no ABC+ para os próximos 10 anos.

“A plataforma tem total sinergia com essa política e se apresenta como fundamental para a comunicação, mensuração de resultados com base tecnológica, de forma a apresentar dados para a tomada de decisões estratégicas futuras”, diz a diretora.

Neste sentido, no Plano Safra 2021/22 foram alocados R$ 5 bilhões para a linha de crédito do Programa ABC, com limite de crédito coletivo de até R$20 milhões para geração de energia elétrica a partir do biogás e biometano.

Contribuindo para o avanço do ambiente de inovação do setor agropecuário, o Mapa tem papel fundamental na divulgação de informações de 334 biodigestores mapeados e implantados em propriedades rurais, desde o início do Plano ABC em 2010.

Os projetos de biogás financiados pelo Programa ABC também poderão compor a plataforma. Em uma rede de colaboração digital, pode-se igualmente disponibilizar todas as informações de projetos de fomento a adoção e tratamento de resíduos da produção animal já realizados ou em andamento.

A PiBiogás é uma iniciativa do projeto GEF Biogás Brasil, que é liderado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), implementado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e executado pelo Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás). A Plataforma é coordenada pela Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do MCTI e conta com a parceria de diversas instituições, programas e Ministérios que atuam na dinamização da cadeia de valor do biogás no país.

Informações: MAPA