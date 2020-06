Jornal Opinião Goiás – Plano Safra 2020/2021 será lançado nesta quarta-feira

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apresenta nesta quarta-feira (17) o Plano Safra 2020/2021. O lançamento será às 16h30, em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença da ministra Tereza Cristina.

O evento será transmitido pela TV Brasil e pelas redes sociais do Mapa e da EBC.

Serviço:

Lançamento do Plano Safra 2020/2021

Data: Quarta-feira (17/6)

Horário : 16h30 (horário de Brasília)

Local: Palácio do Planalto