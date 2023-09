Jornal Opinião Goiás – OVG doa mais de mil litros de leite arrecadados na 1ª Caminhada do Bem

Quatro entidades sociais cadastradas na Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) receberam, na última sexta-feira (1º/09), caixas de leite longa vida arrecadadas durante a 1ª Caminhada do Bem, realizada no último dia 26 de agosto. A ação do Goiás Social reuniu cerca de 500 pessoas ao celebrar o Dia Nacional do Voluntário, em Goiânia, e arrecadou 1.180 caixas de leite. O alimento foi entregue às Associações Semeando e Beneficente Metamorfose, Levanta-te e Anda e Movimento Terra Livre.

“O governador Ronaldo Caiado sempre diz que ninguém faz nada sozinho. Ajudar a fortalecer os laços de solidariedade é uma das preocupações do Governo de Goiás, por isso eu faço questão de agradecer a cada pessoa que esteve conosco na Caminhada do Bem, nos ajudando a arrecadar esses mais de mil litros de leite que estão chegando hoje a quem tanto precisa”, destacou a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado.

Apoio

Para Tamara Vieira, representante do Movimento Terra Livre, que atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, receber essa doação representa dignidade para os menores. “Aqui nós oferecemos quatro refeições diárias. E isso só é possível graças ao apoio do Governo de Goiás e da OVG, que também nos repassam frutas, legumes e verduras do Banco de Alimentos. Olhando de fora, isso tudo pode parecer apenas uma doação, mas para nós isso é dignidade”, afirmou.

Já para o Presidente da Levanta-te e Anda, Francisco de Jesus Souza, a entrega do leite demonstra o lado mais bonito do voluntariado promovido pela OVG. “Com a participação da OVG, além de contribuírem no dia a dia, os voluntários também podem doar o que precisamos, como é o caso do leite. Isso é muito importante. Cada item ganhado acalenta nosso coração”.

A arrecadação de leite da 1ª Caminhada do Bem também beneficiou a Associação Semeando, que fica no Parque Santa Rita, em Goiânia, e atende mensalmente cerca de 687 famílias com trabalho de alfabetização, reforço escolar e artes; e a Associação Beneficente Metamorfose, que tem como principal foco o atendimento de homens em tratamento contra a dependência química e em processo de reintegração com a sociedade.

Organização das Voluntárias de Goiás – Governo de Goiás