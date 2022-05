Jornal Opinião Goiás – O que é FATO ou FAKE sobre a Onda de Frio desta semana (16 a 21 de maio de 2022) no Brasil?

sociais e apps de mensagens, sobre a onda de frio que chega ao Brasil nos próximos dias.

Não se trata da “onda de frio mais intensa do século” ou “a maior onda de frio dos últimos 100 anos” e nem “o maior frio da sua vida” conforme as notícias que têm circulado.

O que vai acontecer então?

A massa de ar frio provocará sim uma queda acentuada da temperatura no centro-sul do país, mas não de forma exagerada.

– É uma massa de ar atípica pelo seu posicionamento e dimensão (não intensidade);

– Os ventos podem superar os 100 km/h no litoral do Rio Grande do Sul (RS);

– Tem possibilidade de ciclone subtropical na costa da Região Sul;

– Poderemos ter episódios de:

Chuva congelada

Neve (apenas na Região Sul)

Geada (pode ocorrer em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, em Minas Gerais, em Goiás e no Mato Grosso).

O que NÃO É VERDADE?

– Não existe o termo ERUPÇÃO POLAR histórica;

– NÃO é a MAIOR Onda de Frio dos últimos 100 anos;

– Essa onda de frio não deve chegar na Região Nordeste;

– As temperaturas não vão chegar a -10ºC;

– Não está nem perto da maior onda de frio da sua vida!

– Não há chances de neve em Goiás, no Distrito Federal e demais regiões centrais do Brasil.

IMPORTANTE:

Frente fria, frio intenso, calor continuarão a ocorrer. O que geralmente pode ser falso em uma “notícia duvidosa” de clima, são valores EXTREMAMENTE exagerados e sem embasamento científico.

Quando se trata do tempo e do clima, um simples acesso no site do Inmet ou em uma das redes sociais, já é suficiente para você confirmar a informação.

Confira sempre o que dizem os órgãos oficiais!